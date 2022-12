Premiação do concurso "Natal Iluminado" - Divulgação

Premiação do concurso "Natal Iluminado"Divulgação

Publicado 22/12/2022 13:39

Comendador Levy Gasparian - A Prefeitura de Comendador Levy Gasparian, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, realizou, na última terça-feira (20), a entrega dos prêmios para os contemplados no concurso “Natal Iluminado”.

As 5 casas escolhidas pela comissão julgadora mais votadas, de acordo com a quantidade de curtidas no Facebook, receberam os respectivos prêmios: 1 SMART TV 42’’, 1 fogão de seis bocas, 1 forno micro-ondas, 1 bicicleta e 1 bicicleta.