Projeto UFL Ultimate Fighting Levy - Reprodução

Projeto UFL Ultimate Fighting LevyReprodução

Publicado 10/01/2023 11:31

Comendador Levy Gasparian - A Prefeitura de Comendador Levy Gasparian informa que o projeto UFL Ultimate Fighting Levy retorna com suas atividades nesta terça-feira (10), com aulas gratuitas de muay thai e jiu-jitsu, para crianças a partir dos seis anos.

Com instruções dos professores Lucas Chagas e Miguel Lacerda, as aulas continuarão sendo realizadas no CAC do Centro da cidade, as terças e quintas-feiras, nos seguintes horários: 18h - Muay thai; 19h - Jiu-jitsu.