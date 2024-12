Trem de Natal da MRS - Foto: MRS

Trem de Natal da MRSFoto: MRS

Publicado 13/12/2024 09:19

Levy Gasparian - O Trem de Natal da MRS terá mais uma edição especial neste ano, passando por cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo até o dia 20 de dezembro. Em Levy Gasparian, o a composição iluminada e decorada irá passar na próxima terça-feira (17).

Esta ação, que já se tornou uma tradição, terá novamente com a parceria da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF).



“Desde 2022, o Trem de Natal tem se consolidado como um símbolo de união e celebração. Neste ano, queremos continuar trazendo esse encantamento para as comunidades ao longo da ferrovia, além de reforçar o vínculo da MRS com as cidades por onde passamos. A cada ano, a ideia é criar uma experiência ainda mais especial, carregada de luz e emoção, para que todos possam vivenciar o espírito natalino de forma única”, explica Mayara Fernandes, especialista em Políticas Sociais da MRS.

Todos os trens partem da cidade inicial por volta das 18h30 e passam pelas outras cidades ao longo do trajeto. Para acompanhar o trajeto do Trem de Natal em tempo real, acesse o site

Confira abaixo a programação do trem a partir desta sexta:

13/12, a partir de 18:00: Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz (SP), Itatiaia, Resende, Barra Mansa e Volta Redonda (RJ)

16/12, a partir de 18h30: Volta Redonda, Pinheiral e Barra do Piraí (RJ)

17/12, a partir de 18h30: Barra do Piraí, Valença, Vassouras, Paraíba do Sul, Três Rios, Comendador Levy Gasparian (RJ) Santana do Deserto, Simão Pereira e Matias Barbosa (MG)

18/12, a partir de 18h30: Matias Barbosa e Juiz de Fora (MG)

19/12, a partir de 18h00: Juiz de Fora, Ewbank da Câmara, Santos Dumont, Antônio Carlos, Barbacena, Alfredo Vasconcelos, Ressaquinha e Carandaí (MG)

20/12, a partir de 18h30: Carandaí, Cristiano Otoni, Conselheiro Lafaiete e Congonhas (MG).