Carga do caminhão se espalhou na rodovia - Foto: Divulgação/PRF

Carga do caminhão se espalhou na rodoviaFoto: Divulgação/PRF

Publicado 16/12/2024 09:49

Levy Gasparian - A BR-040, na altura do km 4, sentindo Juiz de Fora, em Levy Gasparian, precisou ser totalmente interditada no fim da tarde deste domingo (15), por conta do tombamento de uma carreta que seguia pela pista sentido Rio de Janeiro. O motorista morreu e um motociclista que passava pelo local ficou gravemente ferido no acidente.

A carga de ovos ficou espalhada pela rodovia e a pista ficou cerca de três horas bloqueada, até ser parcialmente às 19h50, com o trânsito fluindo no acostamento. Equipes da Concer e da Polícia Rodoviária Federal atuaram na ocorrência.