Centro foi inaugurado no início de julho - Foto: Divulgação/Prefeitura de Comendador Levy Gasparian

Centro foi inaugurado no início de julhoFoto: Divulgação/Prefeitura de Comendador Levy Gasparian

Publicado 16/07/2026 21:58

Levy Gasparian - No início deste mês, foi inaugurado o novo Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) de Comendador Levy Gasparian. O espaço foi planejado para oferecer mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho às equipes de saúde.

O CDI conta com 13 salas totalmente equipadas para a realização de exames de mamografia, raio X, ultrassonografia, densitometria óssea, eletrocardiograma e tomografia. A unidade também oferece atendimento em fisioterapia, reunindo diversos serviços em um único local e proporcionando mais praticidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).