Publicado 16/01/2023 12:37 | Atualizado 16/01/2023 12:51

Macaé - Uma família de seis pessoas, que morava na comunidade Nova Holanda, em Macaé - RJ, morreu em um grave acidente de carro neste domingo (15), na BR-101, no Espírito Santo.

Um vídeo de monitoramento de uma carreta mostra o exato momento do acidente no quilômetro 119 da BR-101, em Sooretama, região Norte do Espírito Santo. A câmera instalada na própria carreta registrou o carro invadindo a contramão e batendo de frente com o veículo que transportava toras de eucalipto. O carro com placas de Macaé-RJ, seguia em direção à Bahia.

A Policia Rodoviária Federal informou que a família saiu de Macaé na tarde de sábado (14), passou por Vitória por volta de 2h da madrugada. Por volta das 6h o acidente aconteceu.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os quatro irmãos estavam no banco de trás e o cilindro de gás do carro comprimiu as crianças.



O inspetor da PRF, Willis Lyra, disse que ainda não dá para afirmar se todos os ocupantes do carro de passeio usavam cinto de segurança, mas que, se usavam, estavam de maneira inadequada:

"Havia excesso de passageiros no banco de trás. O permitido são três na parte traseira do veículo e estavam em quatro. Das crianças, apenas o bebê estava na cadeirinha corretamente", explicou Lyra.

As vítimas identificadas são: Marcos Souza Santos - 36 anos (pai), Edinalva dos Santos costa - 36 anos (mãe), João Victor dos Santos costa Souza - 10 anos, Juan Pedro dos Santos Souza - 7 anos, Débora Vitória Santos Souza - 4 anos, Maria Luiza Santos - 1 ano e 4 meses



Ainda de acordo com a PRF, o motorista da carreta saiu sem ferimentos. Ele relatou à Polícia que foi surpreendido com o veículo na contramão, tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

As vítimas identificadas são, Marcos Souza Santos - 36 anos (pai), Edinalva dos Santos costa - 36 anos (mãe), João Victor dos Santos costa Souza - 10 anos, Juan Pedro dos Santos Souza - 7 anos, Débora Vitória Santos Souza - 4 anos e Maria Luiza Santos - 1 ano e 4 meses, ambos eram filhos do casal.