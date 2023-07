População poderá contribuir por meio dos coletores que foram distribuídos nos 230 ônibus - Divulgação

Publicado 04/07/2023 12:09

Macaé - A Campanha do Agasalho Macaé 2023 recebeu mais um importante apoio. Coordenada pelo Programa de Saúde e Bem-Estar Social, a população terá a oportunidade de contribuir por meio dos coletores que foram distribuídos nos 230 ônibus operados pela SIT. A coleta terá início no sábado, 8 de julho, e seguirá até o fim do inverno, no dia 23 de setembro.

A apresentação dos coletores ocorreu na última sexta-feira, com a presença de representantes da SIT, do Programa de Saúde e Bem-Estar Social e da Secretaria de Mobilidade Urbana. Com o lema "A Solidariedade Transforma Vidas!", a campanha busca arrecadar cobertores, roupas e calçados em bom estado para doação, contando com a colaboração dos cidadãos.

A primeira-dama e coordenadora do Pró-Bem, Quelen Rezende, destacou a importância dessa oportunidade para praticar a solidariedade. Ela agradeceu à SIT pela parceria, ressaltando a adesão da empresa à campanha pelo segundo ano consecutivo. Quelen enfatizou o objetivo de ajudar diversas instituições e pessoas em situação de rua, expressando o desejo de que este ano seja ainda mais positivo.

O Secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz, elogiou a generosidade da população e enfatizou que a concessionária tem como prioridade assegurar o transporte à população, mas também se preocupa com demandas sociais, como a Campanha do Agasalho.

José Antônio da Silva, Coordenador Financeiro da SIT, destacou o acolhimento e o humanismo envolvidos na participação da campanha. Ele informou que os 452 motoristas da SIT também serão orientados sobre a campanha, enfatizando a importância do atendimento de qualidade aliado ao viés social.

Vale ressaltar que a Campanha do Agasalho Macaé 2023 conta com nove locais fixos de doação, além de estar aberta à adesão de empresas e estabelecimentos comerciais interessados em contribuir. Os interessados podem entrar em contato por e-mail através do site da Prefeitura de Macaé, direcionado ao Probem. A mobilização conjunta da população, empresas e instituições contribuirá para amenizar os efeitos do frio e levar calor humano a quem mais precisa.