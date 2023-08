Macaé e Friburguense estarão na B1 - Foto: Divulgação

Publicado 07/08/2023 11:49

Macaé - Com o rebaixamento confirmado de Macaé e Friburguense da Série A2, a tabela da Série B1 do Campeonato Carioca de 2023, conhecida como a terceirona estadual, foi finalmente definida. A rodada de abertura está marcada para o sábado (9). Esta edição reserva algumas curiosidades interessantes.

É a primeira vez que o Friburguense disputa a terceirona estadual. Além disso, 7 de Abril e Barra da Tijuca são os únicos representantes da capital nessa competição. A décima rodada marcará o primeiro dérbi macaense oficial, entre Serra Macaense e Macaé, com o jogo inicialmente agendado para o Estádio Antônio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira.

As 12 equipes da Série B1 jogarão entre si em um único turno. A equipe que acumular mais pontos ao final da fase ficará com o título da Taça Corcovado. Os quatro times que terminarem nas primeiras posições avançarão para as semifinais, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série B2 de 2024.

Os jogos seguem dessa forma: Barra da Tijuca x Friburguense no Proletário Guilherme da Silveira Filho, Rio de Janeiro; Goytacaz x Serra Macaense no Ary de Oliveira e Souza, Campos; São Gonçalo x Macaé no Lourival Gomes de Almeida, Saquarema; Duque de Caxias x Nova Cidade no Romário de Souza Faria, Duque de Caxias; e Paduano x Pérolas Negras no Antônio Ferreira de Medeiros, Cardoso Moreira. No domingo, dia 10, às 14h45, teremos 7 de Abril x Serrano no Proletário Guilherme da Silveira Filho, Rio de Janeiro.