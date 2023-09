Defesa Civil aconselha a população a manter-se hidratada, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia - Foto: Douglas Smmithy

Defesa Civil aconselha a população a manter-se hidratada, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do diaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 23/09/2023 15:52

Macaé - A Secretaria Adjunta de Defesa Civil de Macaé informou que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho de onda de calor na região, prevendo temperaturas até 5 graus acima da média, com validade até as 18h da terça-feira (26).

Em meio a esse cenário, a população é orientada a tomar medidas preventivas, como evitar fumar em áreas com vegetação suscetível a incêndios e a não descartar pontas de cigarro ou fósforos no chão, pois podem desencadear incêndios. A recomendação também inclui evitar acender fogueiras próximas à vegetação e, se necessário, fazer isso em locais seguros, longe de elementos inflamáveis, delimitando a área de fogo com areia, pedras ou valas para evitar a propagação das chamas.

Além disso, a Defesa Civil aconselha a população a manter-se hidratada, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia, utilizar hidratantes para a pele e umidificadores de ambiente.

A equipe da Defesa Civil está de plantão para atender a possíveis ocorrências no município. A população pode acionar o serviço pelo telefone 199, que opera 24 horas por dia e está disponível para qualquer situação de emergência.