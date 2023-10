Objetivo é dar mais segurança, tirando o motociclista do corredor entre veículos - Foto: Mobilidade Urbana

Objetivo é dar mais segurança, tirando o motociclista do corredor entre veículosFoto: Mobilidade Urbana

Publicado 10/10/2023 12:23

Macaé - A Mobilidade Urbana da Prefeitura de Macaé está adotando uma iniciativa inovadora para melhorar a segurança dos motociclistas na cidade. Com a segunda fase da sinalização horizontal em andamento em várias partes da cidade, está sendo implantada a "Área de Espera" próxima aos novos semáforos. O principal objetivo é proporcionar maior segurança aos motociclistas quando os semáforos estão fechados, evitando que fiquem entre os veículos ou próximos às calçadas.

A implementação dessa novidade teve início no último domingo e na madrugada de segunda-feira (8 e 9), priorizando as vias com maior concentração de motociclistas. As áreas de espera estão sendo instaladas em locais estratégicos, incluindo trechos da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), como Parque de Tubos, IFF, Imboassica, Novo Cavaleiros, Cancela Preta, Glória e Cavaleiros. Além disso, a Avenida Rui Barbosa e a Rua Teixeira de Gouveia também receberão essa medida em diversos pontos da cidade.

O coordenador de Engenharia de Tráfego da Mobilidade Urbana, Antônio Cláudio Marques, destacou a importância da iniciativa. "Isso tira o motociclista do corredor entre veículos de passeio e de grande porte, que são as principais causas de acidentes envolvendo motocicletas devido ao ponto cego. Com a área de espera, destinamos os motociclistas à frente, evitando quebra de retrovisores, muito comum nestes casos, ou mesmo uma vítima acidental", disse.

É importante observar que a sinalização da área de espera de motocicletas segue as diretrizes estabelecidas na Resolução nº 550/2015 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e está em conformidade com o Volume VIII do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito.

Além da implementação das áreas de espera para motociclistas, a sinalização horizontal também foi ampliada em diversos bairros da cidade, incluindo a pintura de zebrados em esquinas, travessias de pedestres, legendas "Pare" e eixos duplos amarelos. Bairros como Cancela Preta, Visconde de Araújo, Pecado, Novo Cavaleiros, Centro, Granja dos Cavaleiros e Praia Campista estão entre os contemplados com essas melhorias, visando aprimorar a segurança viária em Macaé.