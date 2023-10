Foram realizadas atividades como oficina de turbante, medicina chinesa e feira de livros - Foto: Divulgação

Publicado 26/10/2023 12:29 | Atualizado 26/10/2023 12:31

Macaé - Em comemoração ao Dia do Servidor, que ocorre em 28 de outubro, uma série de atividades têm movimentado o hall do Centro Administrativo Luiz Osório (Cealo) e o Paço Municipal, em Macaé. Tanto servidores públicos quanto a população local tiveram a oportunidade de participar de iniciativas que promovem a conscientização sobre a cultura antirracista, oficinas de turbantes, medicina chinesa e uma feira de livros gratuita, entre outras atividades.

A Secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Zoraia Braz, e sua equipe estiveram presentes para fornecer informações e folhetos explicativos, incentivando as pessoas a denunciarem atos de discriminação racial ou religiosa. Além disso, a Secretária compartilhou conhecimentos sobre a importância do turbante nas culturas afro e muçulmanas.

"Os nossos ancestrais usavam os turbantes como forma de proteger o 'Ori', uma palavra em Yorubá que representa o elo entre o ser humano e os orixás. No Oriente Médio, outros povos também utilizam esse adorno como proteção para o seu sagrado", disse Zoraia Braz.

Márcia Mendes, Assistente em Administração em Logística, elogiou a iniciativa e a variedade de atividades. Ela compartilhou sua experiência: "Gostei muito da iniciativa de outras atividades que foram realizadas aqui. Costumo usar turbante em casa, mas, do jeito que foi feito nesta demonstração, nunca usei. Achei muito bonito." Márcia destacou ainda a importância desses momentos na Semana do Servidor para a saúde mental: "Eu sou adepta da acupuntura, o que contribui muito para o meu bem-estar. Estou muito feliz por termos essa oportunidade."

A Semana do Servidor teve início na segunda-feira, 23 de outubro, com práticas de Tai Chi Chuan, medicina chinesa e auriculoterapia no hall do Cealo e no Paço Municipal. O encerramento está previsto para o próximo sábado, 28 de outubro, Dia do Servidor, com o Torneio de Futebol do Servidor, organizado pela Secretaria de Esportes, a ser realizado às 9h no Estádio Cláudio Moacyr de Azevedo (Moacyrzão).