Publicado 27/11/2023 14:59

Macaé - Vinte e sete agricultores do Sana, região serrana de Macaé, foram contemplados com 113 toneladas de insumos (calcário/adubo) nos meses de outubro e novembro, como parte do projeto socioambiental da Ocyan. A ação, vinculada ao Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade da Fundação Norberto Odebrecht, já atua há duas décadas no Baixo Sul da Bahia e agora se estende à região de Macaé. A entrega dos insumos foi coordenada pela Associação de Proteção ao Patrimônio Ambiental e Cultural Tororó Sana (APPAC), gestora do programa na localidade.



"É um reforço que nos ajuda na preparação da terra para o cultivo. É uma etapa importante para que a gente desenvolva e produza mais para atender aos nossos clientes. A aplicação de adubo e calcário no solo são recursos importantes para a agricultura, pois garantem a qualidade do solo, a absorção de nutrientes e a produtividade do plantio. Ajudam a enriquecer o solo e fazem com que o desenvolvimento dos alimentos seja favorecido", comemorou Júlio Cézar de Souza Muller, um dos agricultores beneficiados pelo programa.



O Programa socioambiental iniciou-se na região do Sana em 2022, já beneficiando cerca de 27 famílias. Kátia Santos, especialista de Responsabilidade Socioambiental da Ocyan, enfatizou a importância dos insumos, principalmente do calcário, ao mencionar. "Já é possível ver uma nova perspectiva na linha de produção. Pretendemos avançar cada vez mais com este programa e beneficiá-los com mais ações como esta e outras que estão por vir", observou.

Segundo Cláudia Pimentel, coordenadora de Sustentabilidade na Fundação Norberto Odebrecht, a entrega dos insumos foi muito comemorada, marcando uma evolução significativa do Programa na região. "Essa é uma etapa extremamente importante para seguirmos com a implementação dos Projetos Educativo-Produtivos dos agricultores, ou seja, a produção de novos cultivos que irão gerar ainda mais renda para as famílias", destacou ela.



A Ocyan, fornecedora do setor de óleo e gás e novas energias, promove soluções para a indústria offshore. O Programa PDCIS, iniciado em 2003, visa incentivar a agricultura familiar na zona rural de Macaé e conta com o apoio da Ocyan desde 2022. A parceria beneficia a comunidade por meio de atividades educativas, desenvolvimento sustentável, práticas de conservação ambiental e acesso a inovações e tecnologias para aprimorar o plantio, além de orientações sobre linhas de créditos rurais para impulsionar a produção.