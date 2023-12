Novo retorno do HPM já está liberado - Foto: Divulgação

Publicado 02/12/2023 09:04

Macaé - A alça de acesso e retorno na RJ-168, situada próximo ao Hospital Público Municipal (HPM), foi liberada nesta sexta-feira (1º), após conclusão das intervenções na quinta-feira (30 de novembro). A iniciativa tem como objetivo aprimorar a segurança viária e otimizar os deslocamentos das ambulâncias do HPM em direção ao Centro da cidade, reduzindo o percurso em 1,6 quilômetros. A medida também beneficia veículos pesados vinculados à Secretaria de Serviços Públicos e servidores da Câmara Municipal.

O secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz, destacou que a entrega atende a uma demanda antiga e terá impacto positivo, melhorando a eficiência nos atendimentos do HPM e a circulação de ambulâncias na região. Além disso, Muniz ressaltou a transformação dessa área em um polo administrativo, que em breve contará com o Centro de Controle Operacional da Mobilidade Urbana.

A instalação de novos semáforos no local visa garantir maior segurança para condutores e pedestres. Os motoristas provenientes do Trevo das Bandeiras devem utilizar a faixa da esquerda para acessar o novo retorno, enquanto aqueles que saem do HPM podem utilizar a alça de acesso, respeitando a indicação do semáforo.

O coordenador Operacional da Coordenadoria de Trânsito, Sérgio Lopes, recomenda que os condutores redobrem a atenção, já que se trata de uma sinalização e ordenamento viário novos. Nos primeiros dias, será instalado um placar luminoso próximo ao Trevo das Bandeiras para orientar melhor os motoristas.