Suspeito foi autuado pelo crime de tráfico de drogas - Foto: Reprodução

Suspeito foi autuado pelo crime de tráfico de drogasFoto: Reprodução

Publicado 26/08/2024 13:37

Macaé - Na tarde de domingo (25), uma operação policial na Rua Jandira Perlingeiro, no bairro Alto dos Cajueiros, em Macaé, resultou na prisão de um suspeito de tráfico de drogas. O indivíduo, conhecido por atuar na favela da Linha, foi flagrado durante patrulhamento na área.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com o suspeito 08 pedras de crack, pesando aproximadamente 16 gramas, além de R$52,00 em dinheiro. No entanto, a surpresa veio quando, na delegacia, foram descobertos mais R$1.360, totalizando R$1.412 em espécie. A investigação confirmou a conexão com a facção criminosa ADA (Amigo dos Amigos).



Suspeito foi autuado pelo crime de tráfico de drogas Foto: Divulgação O suspeito foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, conforme o Art. 33 da Lei 11.343/06, e permanece detido à disposição da Justiça.