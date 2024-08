Ideia do encontro surgiu após a 1ª Olimpíada da Guarda Mirim, realizada em 2023, em Macaé - Foto: Divulgação

Ideia do encontro surgiu após a 1ª Olimpíada da Guarda Mirim, realizada em 2023, em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 26/08/2024 13:50 | Atualizado 26/08/2024 13:51

Macaé - Recentemente, cerca de 30 jovens da Guarda Mirim de Macaé participaram de um dia de integração no Complexo Esportivo do Barreto, em Niterói. O evento foi uma oportunidade para fortalecer os laços entre as duas Guardas Mirins e destacou o impacto positivo do programa socioeducativo promovido pela Guarda Municipal de Niterói, sob a liderança do subinspetor Marcelo Coelho Xavier.

Durante o encontro, o vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, recebeu um Certificado de Reconhecimento e Gratidão. A honraria foi concedida em agradecimento ao seu apoio contínuo às atividades da Guarda Mirim e pela cessão do Complexo Esportivo, especialmente durante as reformas na Cidade da Ordem Pública. Bagueira enfatizou a relevância do projeto, que oferece atividades esportivas e sociais para jovens, promovendo disciplina e respeito e afastando-os de influências prejudiciais.

O encontro segue a primeira Olimpíada da Guarda Mirim de Macaé, realizada em 2023. A Guarda Mirim de Niterói atualmente atende 120 jovens, com idades variando de três meses a 17 anos, e oferece uma ampla gama de atividades, incluindo natação, futebol e artes marciais. Além disso, o projeto inclui desfiles cívicos, um programa musical e uma academia de artes e ofícios. O Comandante Xavier, com 22 anos de experiência, e sua esposa lideram o programa, que também apoia a inclusão de crianças e adolescentes neurodivergentes.