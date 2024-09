Novo trecho da Ponte Cláudio Moacyr entra em operação nesta semana, trazendo mudanças no trânsito de Macaé - Foto: Reprodução

Novo trecho da Ponte Cláudio Moacyr entra em operação nesta semana, trazendo mudanças no trânsito de MacaéFoto: Reprodução

Publicado 11/09/2024 10:22

Macaé - A Secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé divulgou as mudanças no trânsito após a abertura de mais um trecho da obra de duplicação da Ponte Cláudio Moacyr de Azevedo, na Barra. A partir do dia 12 de setembro de 2024, a circulação dos veículos será ajustada para melhorar o fluxo entre Barra e Centro, com destaque para as novas direções de tráfego nas faixas da ponte.

Quem estiver na faixa esquerda da ponte, no sentido Barra-Centro, deverá utilizá-la para acessar a Avenida Presidente Feliciano Sodré, Mercado de Peixes e demais áreas do Centro da cidade. Já a faixa direita, também no sentido Barra-Centro, será ideal para quem segue para a Aroeira, Hospital Público Municipal (HPM) ou deseja acessar a BR-101. Para esses destinos, os motoristas poderão utilizar a Rua Governador Roberto Silveira, que passará a operar em mão única até a Travessa Artina Ribeiro Barbosa, retomando o duplo sentido após esse ponto.

A partir do sábado (14), a linha de ônibus A12 (Terminal Cehab x Terminal Central) também sofrerá alterações em seu percurso. No trajeto de ida, saindo do Terminal Cehab pela Barra, o ônibus seguirá pela Rua Governador Roberto Silveira, Travessa Artina Ribeiro Barbosa, Rua Télio Barreto, Rua Alfredo Backer, Tenente Coronel Amado, Rua Velho Campos e chegará ao Terminal Central. No caminho inverso, partindo do Terminal Central, o percurso passará pela Rua Nova Aurora, Rua Francisco Portela, Rua Ver. Manoel Braga, Rua São João e Avenida Presidente Feliciano Sodré (Rua da Praia), retornando à Barra e ao Terminal Cehab.