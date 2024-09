Estudantes têm até esta terça-feira para garantir vaga no programa de Transporte Social Universitário (TSU) de Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 09/09/2024 19:17

Macaé - Termina nesta terça-feira (10) o prazo para inscrição nas vagas remanescentes do Transporte Social Universitário (TSU) de Macaé. O programa, que facilita o deslocamento de estudantes para instituições de ensino em outras cidades, está com inscrições abertas através do site oficial da Prefeitura Municipal de Macaé. Interessados devem acessar o link: [https://sistemas.macae.rj.gov.br:84/inscricaoweb/index/evento/?evento=144](https://sistemas.macae.rj.gov.br:84/inscricaoweb/index/evento/?evento=144). O edital nº 2024.5, com todas as informações necessárias, também está disponível na página do TSU.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem cumprir alguns pré-requisitos: ser residente em Macaé, comprovado por título de eleitor ou documento equivalente, e estar matriculado em cursos de graduação em Campos dos Goytacazes, Niterói, Rio de Janeiro, ou em cursos técnicos estaduais ou federais em Campos dos Goytacazes, desde que essas opções não sejam ofertadas em Macaé. Também podem se inscrever moradores da região serrana de Macaé que frequentam faculdades na cidade.

No momento da inscrição, é necessário preencher um formulário online e anexar os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho ou passaporte, certidão de quitação eleitoral atualizada, declaração de matrícula atualizada, comprovante de residência, comprovante de renda e comprovante de vínculo com o município (como histórico escolar ou cartão cidadão).

A Secretaria Municipal de Educação alerta que não se responsabiliza por problemas técnicos que possam impedir a conclusão da inscrição, como falhas de comunicação ou congestionamento no sistema. Caso o número de inscritos exceda a capacidade de atendimento, uma seleção prévia será realizada, conforme os critérios estabelecidos no art. 7º da Lei Municipal nº 2882/2007.

Os estudantes devem estar atentos ao calendário divulgado no edital. A lista preliminar dos selecionados será publicada no dia 13 de setembro, com o período de recursos nos dias 16 e 17. A listagem final será divulgada no dia 19 de setembro, e a entrega das carteirinhas está prevista para começar no dia 23 de setembro, mediante apresentação dos documentos originais.