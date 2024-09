Policiais da 123ª DP durante a prisão de J.V.G.F., acusado de ameaçar a mãe adotiva com uma faca no Lagomar, Macaé - Foto: Reprodução

Macaé - Na tarde desta segunda-feira (9), policiais civis da 123ª Delegacia de Polícia, sob a liderança do delegado Dr. Pedro Emílio, prenderam J.V.G.F., de 26 anos, acusado de ameaçar sua mãe adotiva, que é portadora de deficiência física, com uma faca no pescoço. A prisão foi efetuada no bairro Lagomar, em Macaé, após um intenso trabalho de inteligência da equipe policial.



O crime, enquadrado na Lei Maria da Penha, ocorreu quando o agressor, em um momento de fúria, ameaçou a vítima de morte. Dias depois, ele voltou a intimidar a mãe adotiva, desta vez ameaçando incendiar a casa onde ela morava. O homem possui diversas passagens pela polícia por crimes semelhantes, demonstrando um padrão de comportamento violento.



A captura do criminoso foi possível graças à eficiência da equipe da 123ª DP, que conseguiu localizar o autor e cumprir o mandado de prisão preventiva expedido pelo Juizado Especial Adjunto Criminal de Bom Jardim/RJ.



A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população para tornar Macaé uma cidade mais segura, incentivando denúncias que possam prevenir e combater crimes como esse.