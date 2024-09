Planetário inflável é uma das atrações da Caravana da Ciência que chega a Macaé, proporcionando uma experiência imersiva para os visitantes - Foto: Ilustração

Publicado 09/09/2024 11:35

Macaé - A Caravana da Ciência está desembarcando em Macaé, no norte fluminense, trazendo uma oportunidade única de aprendizado e diversão para toda a comunidade. Entre os dias 10 e 12 de setembro, a Cidade Universitária de Macaé – UFRJ, que abriga o Polo Cederj, será o palco desse centro de ciências itinerante. Com diversas atrações, como sala de exposições, tendas interativas, um planetário inflável, jogos educativos e experimentos científicos, o evento promete encantar visitantes de todas as idades.

A iniciativa, organizada pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, busca promover a divulgação científica de maneira acessível e envolvente. A entrada é gratuita e o evento é aberto ao público, com horários de visitação de terça e quinta-feira, das 9h às 17h, e na quarta-feira, das 9h às 17h e das 18h às 20h.

Criada em 2007, a Caravana da Ciência tem como objetivo levar a educação científica de forma lúdica e interativa por todo o estado do Rio de Janeiro, despertando o interesse pela ciência e tecnologia. "Esperamos os cidadãos de Macaé e região para esses três dias de muito aprendizado e interação com nossos mediadores. A Caravana é uma oportunidade única de despertar o apreço pelo conhecimento científico", destaca Bruno Oliveira, coordenador do projeto.