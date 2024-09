Ação do 32º BPM apreende 1100 sacolés de cocaína em operação na Rodovia do Petróleo - Foto: Divulgação

Publicado 06/09/2024 14:07

Macaé - Em uma operação rápida e eficiente, agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) prenderam, na tarde de quinta-feira (5), três indivíduos acusados de liderar o tráfico de drogas na região serrana de Macaé. A ação ocorreu na Rodovia do Petróleo, nas proximidades do Hospital Público Municipal (HPM).



A operação foi deflagrada após a guarnição receber denúncias anônimas indicando que um veículo Ford Fiesta prata estaria transportando drogas pela região. Em resposta, os policiais interceptaram o carro e encontraram no interior 1100 sacolés de cocaína, além de três aparelhos celulares, que estavam em posse dos três ocupantes.



Os três homens, que segundo as investigações lideravam o tráfico na região serrana de Macaé, foram encaminhados para a 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), onde o caso foi registrado. As drogas apreendidas, com valor estimado em R$ 25.000,00, seriam distribuídas em diversos pontos estratégicos da região, alimentando o tráfico local.

