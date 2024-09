Rezende promete uma gestão focada na inovação e na melhoria contínua dos serviços públicos, com ênfase em educação e tecnologia para transformar Macaé e oferecer um futuro melhor aos seus habitantes - Foto: Divulgação

Publicado 05/09/2024 14:11

Macaé - O Jornal O DIA entrevistou Welberth Rezende, atual prefeito e candidato à reeleição em Macaé pelo Partido Cidadania. Nascido em São Gonçalo, Rio de Janeiro, em 20 de agosto de 1975, Rezende, de 49 anos, busca continuar seu mandato com foco na inovação e desenvolvimento.



Na entrevista, Rezende destacou suas prioridades para a educação municipal, incluindo a valorização do ensino e a modernização das escolas. Ele também mencionou o crescente apoio recebido durante a campanha, acreditando que isso reflete o trabalho realizado e as propostas apresentadas. Segundo Rezende, a confiança dos cidadãos é essencial para o avanço de seus projetos e o progresso da cidade.



Seu vice-candidato, Fabiano Paschoal, traz experiência e conhecimento valiosos para a equipe. Juntos, Rezende e Paschoal estão comprometidos em implementar mudanças para o bem-estar da população. Se reeleito, Rezende promete uma gestão focada na inovação e na melhoria contínua dos serviços públicos, com ênfase em educação e tecnologia para transformar Macaé e oferecer um futuro melhor aos seus habitantes.



ENTREVISTA



O DIA – Quais serão suas prioridades para melhorar o atendimento na rede de saúde pública do município? Como pretende reduzir as filas e melhorar o acesso aos especialistas?



WELBERTH REZENDE – Saúde tem sido uma prioridade em nosso governo. Inauguramos cerca de 20 novas unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de centrais de medicação e polos especializados para doenças crônicas, ampliando a cobertura da atenção básica em mais de 50%. Reformamos e informatizamos essas unidades, instalamos lousas digitais e novas câmaras refrigeradas para vacinas e medicamentos, e implementamos sistemas de registro. Também inauguramos 19 unidades de atendimento odontológico e dois novos polos do Centro de Apoio Psicossocial (Caps). A construção do Centro de Referência para a Pessoa com Deficiência e a ampliação do Centro de Imagens visam reduzir filas e agilizar o atendimento. Estamos em diálogo com o governo do Estado para ampliar a cobertura de serviços especializados, incluindo o credenciamento do Hospital São João Batista para tratamento oncológico.”



Quais são seus planos para melhorar a qualidade do ensino nas escolas municipais e elevar os índices de desempenho dos estudantes?



“Investimos na modernização do ensino, com a implantação de lousas eletrônicas, entrega de tablets e instalação de salas de recursos interativas. Inauguramos quatro novas escolas e estamos construindo mais oito, além de ter mais de 90% das unidades climatizadas. Ampliamos o Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola em mais de 400%, permitindo maior autonomia para os diretores. Com o Cartão Educa Mais, garantimos recursos para uniformes e materiais escolares, injetando cerca de R$ 40 milhões no comércio local. Nosso objetivo é continuar expandindo a infraestrutura e melhorar a qualidade do ambiente escolar.”



Como sua gestão pretende priorizar a pavimentação e manutenção das vias públicas, especialmente em bairros mais afastados?



“A Saúde tem sido prioridade em nosso governo. Inauguramos cerca de 20 novas unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF), Unidades Básicas de Saúde (UBS), centrais de dispensação de medicações (Farmácia Popular) e polos de assistência especializada para pacientes com doenças crônicas, ampliando assim a cobertura da rede de atenção básica em mais de 50%. Reformamos e informatizamos essas unidades que também receberam novas câmaras refrigeradas para armazenamento de vacinas e medicamentos específicos, e implementamos sistemas que registram a rotina dos pacientes atendidos por nossa rede.

Inauguramos também 19 unidades de atendimento odontológico, expandindo assim a rede que conta hoje com 60 polos de assistência. Implementamos dois novos polos do Centro de Apoio Psicossocial (Caps), fortalecemos os serviços de reabilitação e fisioterapia e investimos ainda na ampliação do atendimento da rede de Alta e Média Complexidade, como a contratação do Hospital do Olho, a reforma das enfermarias pediátricas, maternidade e do politrauma do Hospital Público Municipal (HPM), além da restruturação das Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) do Lagomar e da Barra.

Já iniciamos também o desenvolvimento do projeto de criação do Centro de Referência para a Pessoa com Deficiência, a partir do censo realizado por nosso governo que identificou o perfil e a demanda dos nossos pacientes. O espaço reunirá todos os serviços médicos e terapêuticos, além de promover também atividades esportivas, culturais e de empreendedorismo para o PCD e seus familiares.

Já iniciamos a construção do Centro de Imagens, que ocupará o prédio do antigo Posto de Saúde Jorge Caldas. A unidade garantirá maior agilidade e eficiência na assistência complementar dos nossos pacientes, reduzindo assim as filas.

Vale destacar também que a equipe da nossa Secretaria de Saúde mantém diálogo com o governo do Estado para ampliar a cobertura de serviços de assistência especializada para a população, o que garantiu o credenciamento do Hospital São João Batista como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON, permitindo assim a contratualização desta unidade para garantir a assistência aos pacientes oncológicos de Macaé com acesso ao serviço de radioterapia.

Com uma população de pouco mais de 260 mil habitantes, enfrentamos o desafio de manter uma rede pública de Saúde eficiente que registra atualmente mais de 400 mil Cartões SUS ativos, representando assim a dependência dos municípios vizinhos, da rede pública de Saúde de Macaé.”



O que será feito para resolver a questão do saneamento básico, incluindo a ampliação da rede de esgoto e o tratamento de águas residuais?



“Macaé concentra hoje o maior investimento em obras de Saneamento do Estado do Rio de Janeiro, através da realização de três novas etapas da Macrodrenagem.

Além das frentes de ampliação do Canal da Avenida Fábio Franco, a principal rede de escoamento das águas de chuva situada na área central da cidade, realizamos obras em ruas do Sol Y Mar e do Visconde, concentrando assim a instalação de 2.625 metros de canais e galerias que eliminaram a formação de alagamentos que antes afetavam a vida de centenas de moradores.

Realizamos também a instalação de quatro novas bombas de drenagem, que compõem um moderno e informatizado sistema capaz de escoar 22 mil litros de água por segundo, o que garante o escoamento imediato das águas em um dos pontos mais críticos da cidade.

No esgoto, mantemos com a BRK Ambiental, empresa que opera desde 2013 na cidade através de Parceria Pública Privada (PPP), a avaliação do cumprimento das metas contratuais para a execução de obras de instalação de redes de captação e das unidades de tratamento de águas residuais. ”



Quais estratégias serão implementadas para fomentar o turismo local e atrair mais visitantes à cidade, contribuindo para a economia?



“O nosso governo sempre priorizou o relacionamento institucional com as instituições empresariais da cidade que atuam, não só no Turismo, mas também no Comércio e na Indústria Offshore que atendem de forma direta os chamados “serviços receptivos”.

Com isso, viabilizamos investimentos no setor de óleo, gás e energia, hoje o que gera a maior demanda para a rede hoteleira e polo gastronômico, segmentos que discutem com o nosso governo estratégias de fomento ao Turismo.

Além das belezas naturais, a proximidade com a Capital do Estado e outras cidades que também são referência para o Turismo, Macaé mantém atrativos próprios para o setor, como a segunda maior rede hoteleira do Estado, os melhores índices de Segurança Pública do Estado, além de um Aeroporto moderno que recebe hoje investimentos para ampliar a capacidade de operação de aeronaves de grande porte.

Estes atrativos e infraestrutura já instalada garantem a Macaé o Conceito A de acordo com a análise do Ministério do Turismo, o que reforça a nossa qualidade em promover também o calendário de grandes eventos.

Com isso, além do Festival Gastronômico e da Exposição que celebra o aniversário de Macaé, investimos na programação do Natal, Réveillon e do Carnaval que já garantiram números significativos para a economia local, como a ocupação em 100% da rede hoteleira na alta temporada.”



Como sua gestão pretende incentivar o crescimento econômico local e atrair novas empresas para a cidade?



“Macaé mantém o melhor ambiente de negócios do Estado, uma referência direta a dinâmica do mercado de óleo, gás e energia. Com isso, somos a cidade que mais gerou empregos na região por três anos consecutivos. Desde 2021, somamos um saldo positivo de 31 mil novos postos de trabalho registrados pelo Ministério do Trabalho. E ao longo deste mesmo tempo viabilizamos investimentos já consolidados, como a retomada da construção civil através da execução de novos empreendimentos imobiliários, a instalação de dois hipermercados de redes nacionais, além da instalação de dois novos hospitais da rede privada.

Através do relacionamento institucional com a indústria do petróleo, viabilizamos também a instalação do Tepor – Novo porto de Macaé, a criação do Parque Térmico Sudeste com a operação da Termelétrica Marlim Azul, além da consolidação da nossa cidade como a base para o desenvolvimento do Projeto Raia, parceria entre a Petrobras, Equinor e Repsol, que marca um novo ciclo de produção de óleo e gás na Bacia de Campos.

Com o Projeto Raia, Macaé receberá um novo gasoduto, conhecido popularmente como Rota 5, que vai transferir para o Terminal Cabiúnas 16 milhões de metros cúbicos de gás por dia, atendendo assim a demanda nacional de geração de energia.

Projetos como a atualização das regras de licenciamento, a informatização dos processos realizados pelos órgãos de controle, o fortalecimento da Casa do Empreendedor que registrou o maior número de atendimentos no Estado por dois anos consecutivos, são exemplos da nossa política de sucesso no incentivo ao desenvolvimento econômico da cidade.

Criamos dois programas que injetam cerca de R$ 100 milhões de forma direta no comércio local, através do Cartão Educa Mais e da Moeda Social Macaíba. Sem dúvidas, Macaé concentra hoje os principais atrativos para se investir no Estado!”



O que será feito para valorizar e promover a cultura local, incluindo a preservação de patrimônios históricos e a realização de eventos culturais?



“A reforma do Solar dos Mellos, assim como dos Polos de Cultura do Sana (CriaSana), de Glicério e da Fronteira, além da sede da Escola Municipal de Dança (EMDança), da Escola Municipal de Artes Maria José Guedes (Emart) e do nosso Teatro Municipal representam o nosso compromisso de resgatar a identidade cultural da população macaense, através do respeito e da preservação do nosso patrimônio.

Criamos também o programa de credenciamento dos artistas locais para participação em eventos promovidos pelo município, além de auxiliá-los no acesso a incentivos propostos pela Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. Valorizamos o trabalho do artesanato local, garantindo a participação em espaços e eventos também ligados ao Turismo.”



Quais serão suas políticas para gerar mais empregos e oportunidades de renda para os moradores, especialmente para os jovens?



“Somos a cidade que mais gerou empregos na região desde 2021, com mais de 31 mil novos postos de trabalho registrados pelo Ministério do Trabalho.

A indústria offshore segue como o principal segmento que gera oportunidades em nossa cidade. Uma realidade fruto da nossa política de incentivos ao desenvolvimento de novos projetos que atendem a atual demanda do mercado offshore nacional.

A desburocratização nos processos de licenciamento implementada pelo governo também gerou incentivos à construção civil, segundo segmento que mais gera postos de trabalho em nossa cidade. Exemplo disso é a retomada da construção de empreendimentos imobiliários, setor bastante aquecido em Macaé atualmente.

Discutimos também junto a Petrobras o fim da exigência de experiência na contratação de profissionais que atendem a segmentos das atividades offshore, exemplo a atividade de taifeiro. Esta medida garante oportunidade para nossos jovens que possuem formação e qualificação, de ter acesso ao primeiro emprego.

Contratamos também 6 mil cursos de Huet e Salvatagem ofertados de forma gratuita para trabalhadores do segmento offshore. E já realizamos também o processo de contratação de 3 mil cursos de T-Huet, uma nova exigência para embarque.

E junto ao Senai/Firjan já ofertamos também 800 vagas de cursos gratuitos para a qualificação de novos profissionais direcionados a atender a nova demanda de contratações criadas pela cadeia produtiva de óleo, gás e energia.”



Quais são suas propostas para aumentar a segurança pública e reduzir a criminalidade na cidade?



“Macaé apresenta hoje os melhores índices de segurança do Estado, com o melhor desempenho nas estratégias de redução de crimes e cumprimento de metas já registrados na série histórica dos últimos 20 anos.

Esse resultado é fruto de investimentos em projetos que desenvolvemos junto ao governo do Estado, como a construção do Batalhão de Ação com Cães (BAC), a assinatura do novo convênio do Proeis que elevou o número de policiais nas ruas, além do nosso suporte ao programa “Segurança Presente”.

Também assinamos com o Estado o convênio para a construção da base do Grupamento Aeromóvel (GAM) da Polícia Militar em nossa cidade, além da implantação de um novo complexo da Polícia Civil que irá contar com três novas delegacias: a de Atendimento a Mulher (DEAM), de Repressão a Entorpecentes (DRE) e a da Criança e Adolescente Vítima (DEACV).

Também fizemos o nosso dever de casa ao reestruturar a Guarda Municipal, garantindo melhor condição de trabalho para os nossos agentes através de novas viaturas, fardas e equipamentos necessários para a vigilância.

Fortalecemos ainda o trabalho do GAOp (Grupamento de Apoio Operacional) da Guarda Municipal, equipe que realiza um importante trabalho junto a Polícia Militar em ações estratégicas de segurança.”



Como sua gestão irá ampliar e melhorar os programas sociais existentes para atender melhor às famílias em situação de vulnerabilidade?



“A implantação da Macaíba, a nossa Moeda Social, representa um dos maiores programas de transferência de renda da nossa região, beneficiando de forma direta cerca de 50 mil pessoas que estão na faixa da pobreza e extrema pobreza, inseridas no Cadastro Único (CAdÚnico) do governo federal.

A Macaíba permite a essas pessoas o complemento da renda familiar, promovendo segurança alimentar e mais qualidade de vida.

O programa também já criou em Macaé uma grande rede de fomento ao comércio local, em especial a microempreendedores e pequenos negócios que são cadastrados à Macaíba e passam a vender produtos e prestar serviços.

Criamos também o programa de melhorias habitacionais que promove a reforma de imóveis em condições precárias de famílias cadastradas junto a nossa Secretaria de Habitação. Através deste projeto, garantimos condições dignas para as pessoas que mais precisam.”



Qual será sua prioridade número um caso seja eleito? Como essa prioridade beneficiará diretamente a população?



“Sem dúvidas, a nossa prioridade é sempre garantir dignidade a população macaense. E o nosso objetivo principal é promover mais qualidade de vida para todos que contribuem com o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade.

Trabalhamos muito para enfrentar os desafios que a cidade ainda registra. A expansão da assistência em Saúde, suprindo a demanda por consultas, exames e cirurgias eletivas é o principal foco da nossa gestão que está dando certo, mas que ainda busca solucionar a dependência das cidades da nossa região, por nossa rede.

Macaé é uma cidade de referências regional. E soluções para a mobilidade urbana também são prioridades para a nossa gestão. A construção de novas rotas alternativas para desafogar o fluxo de veículos nos principais eixos viários da cidade já está sendo viabilizada, a partir da etapa em que já conseguimos tirar do papel projetos aguardados há anos pela população.

Exemplo disso é a duplicação da Ponte Ivan Mundim (Ponte da Barra), um projeto executado pelo governo do Estado, mas que atende a nossa estratégia de melhorar a qualidade de vida do macaense. ”



Como você enxerga a importância da relação entre o Executivo e o Legislativo? Como pretende trabalhar em conjunto com a Câmara para garantir a aprovação de projetos importantes?



“A Câmara de Vereadores sempre foi parceira em nosso objetivo de reconstruir a cidade. A coalizão política, através do diálogo e também da independência entre os poderes, tem um objetivo muito claro: unir forças para garantir qualidade de vida para a população.

Eu fui vereador por dois mandatos, e também deputado estadual por um mandato. Eu conheço de perto a importância do parlamentar para a dinâmica de uma cidade e do Estado. A proximidade com a população, a disposição de conhecer de perto as demandas das pessoas, faz parte do perfil do vereador, e também do meu perfil como prefeito.

E todos que estiverem à disposição de trabalhar para tornar Macaé uma cidade cada vez melhor terão sempre o meu apoio e respeito.”



Na sua visão, o que falta para que nossa cidade alcance um patamar de pleno desenvolvimento e prosperidade?



“Macaé mantém hoje o melhor ambiente de negócios do Estado. E a visão de crescimento futuro da cidade está na consolidação de grandes empreendimentos, como o novo porto (Tepor) que já cumpriu todas as etapas de licenciamento e segue hoje alinhado com outros projetos que atendem a atual e futura demanda do mercado de óleo, gás e energia do Brasil e do mundo.

”



Quais são seus planos para resolver a falta de calçamento e iluminação pública em alguns bairros? Existe um cronograma para essas melhorias?



“A urbanização é um dos principais focos dos nossos investimentos em infraestrutura. E estes serviços complementam os projetos que executamos em diversos bairros e distritos da Serra de Macaé e que já oferecem mais qualidade de vida para os moradores.

A manutenção das redes de iluminação, assim como as melhorias nos acessos aos bairros, é garantida pelo nosso governo que segue atendo a realidade de todo o município.”



Como você pretende solucionar problemas crônicos, como a falta de saneamento básico e a necessidade de melhorias na infraestrutura urbana?



“ A infraestrutura de Macaé melhorou muito nesses últimos anos, fruto do nosso objetivo de reconstruir a cidade, tirando do papel projetos aguardados há anos pela população.

Temos muito bem definidos projetos que atendem os chamados serviços essenciais. E grande parte deles já foi executada neste mandato. O nosso foco acompanhar o crescimento do município, de acordo com os índices de desenvolvimento econômico e social.

Criamos o Macaé+20, um levantamento que aponta os desafios que precisamos enfrentar e projetar a cidade para as próximas duas décadas. O nosso compromisso é construir um legado que permita o município ser hoje a “Cidade Energia”, mas que esteja preparada para seguir também novos ciclos de oportunidade e de qualidade de vida para todaapopulação.”