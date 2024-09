Os interessados podem se inscrever de forma prática e acessível: online, através do site oficial - Foto: Ilustração

Publicado 05/09/2024 13:20

Macaé - O Instituto Federal Fluminense (IFF) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2025, com prazo até o dia 7 de outubro. São oferecidas um total de 2.750 vagas para o primeiro semestre e 90 vagas para o segundo semestre, distribuídas em cursos técnicos de nível médio. Os cursos estão disponíveis em vários campi, incluindo Cabo Frio, Maricá e, especialmente, Macaé, que é um dos destaques da oferta educacional.

Os interessados podem se inscrever de forma prática e acessível: online, através do site oficial https://inscricoes.iff.edu.br/, ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, diretamente nos campi que oferecem os cursos. A taxa de inscrição varia conforme o curso escolhido, e o pagamento pode ser realizado até o dia 10 de outubro de 2024 via PIX, cartão de crédito ou boleto bancário.

Não perca a oportunidade de se qualificar com uma educação técnica de excelência no IFF. Aproveite a chance para se preparar para o mercado de trabalho com cursos oferecidos em Macaé e outras localidades, e comece a traçar seu caminho para o futuro.

