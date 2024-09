Inscrições abertas para cursos gratuitos em Macaé com bolsa-auxílio pelo Programa Autonomia e Renda Petrobras - Foto: Ilustração

Inscrições abertas para cursos gratuitos em Macaé com bolsa-auxílio pelo Programa Autonomia e Renda PetrobrasFoto: Ilustração

Publicado 04/09/2024 11:41

Macaé - O Programa Autonomia e Renda da Petrobras inicia nesta quinta-feira (5) as inscrições para uma série de cursos gratuitos de qualificação profissional em Macaé, Norte Fluminense. As inscrições, que podem ser realizadas online, estarão abertas até o dia 18 de setembro, oferecendo uma oportunidade de capacitação para a população local.

Os editais de cada curso já estão disponíveis, e os interessados podem acessar o formulário de inscrição a partir desta quinta-feira. A seleção dos participantes será feita por sorteio. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Petrobras e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF), visando aumentar a empregabilidade na região.

Em Macaé, são oferecidas 40 vagas em cursos como Auxiliar de Serviços Diversos, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Soldagem, Técnico em Automação, Pintor Industrial, entre outros. A duração dos cursos varia conforme a área de especialização.

Os alunos selecionados receberão uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 660. Para mães com filhos de até 11 anos, o valor da bolsa será de R$ 858. O programa busca capacitar profissionais que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica e social, contribuindo para sua inserção no mercado de trabalho.

As aulas serão presenciais, com início previsto para 14 de outubro, em cursos como o de Auxiliar de Serviços Diversos, que terá duração de quatro meses e será realizado no período da tarde, durante a semana. Para se inscrever, é necessário ter 18 anos ou mais, ensino fundamental completo (do 1º ao 5º ano) e residir em Macaé.

As inscrições podem ser feitas pelo site do programa, onde os candidatos devem preencher um questionário socioeconômico. Aqueles que preferirem podem se inscrever pessoalmente às quartas e quintas-feiras, das 16h às 20h, na Rodovia Amaral Peixoto, km 164, em Imboassica, Macaé.

O gerente geral da Bacia de Campos, Alex Murteira, ressaltou a importância da iniciativa: "Nosso objetivo é aumentar as chances de empregabilidade dos moradores que vivem próximos às nossas operações. A qualificação técnica os prepara melhor para competir por vagas no mercado de trabalho."

O Programa Autonomia e Renda Petrobras tem como meta oferecer 3.130 vagas até 2027, das quais 990 serão destinadas a Macaé. Novos cursos em áreas como automação, eletrotécnica, metalurgia, e outros, serão disponibilizados em breve, em parceria com o SENAI.