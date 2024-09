Decisão de se candidatar ao cargo de prefeito surge como uma continuidade natural de sua trajetória política - Foto: Divulgação

Macaé – O Jornal O DIA inicia uma série de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Macaé, trazendo ao público suas propostas e visões para o futuro da cidade. Neste primeiro encontro, o destaque é Felício Laterça, um nome que ganha relevância nas eleições de 2024.

Felício Laterça, aos 57 anos, traz consigo uma vasta experiência no serviço público. Casado com Daniela e pai de dois filhos, Felício Filho e Raffaella, ele dedicou mais de 30 anos à segurança pública, atuando como Detetive de Polícia Civil, Oficial de Justiça e, até recentemente, como Delegado da Polícia Federal. Em 2018, Laterça foi eleito Deputado Federal, cargo que exerceu até janeiro de 2023. Atualmente, ele ocupa a posição de 2º suplente de Deputado Federal pelo Partido Progressista (PP/RJ) e, agora, lança-se na disputa pela prefeitura de Macaé.

A decisão de se candidatar ao cargo de prefeito surge como uma continuidade natural de sua trajetória política. Um dos principais pilares de sua campanha é o combate à corrupção, um tema que Laterça conhece bem. Durante seu mandato como Deputado Federal, ele ganhou destaque por sua postura rígida contra práticas corruptas e pela defesa de políticas públicas que visam à transparência e ao bom uso dos recursos públicos.

Além da luta contra a corrupção, Laterça tem como objetivo transformar Macaé em uma cidade mais segura, moderna e com melhores oportunidades para seus cidadãos. Ele propõe investimentos em infraestrutura, saúde, educação e segurança pública, áreas que ele considera fundamentais para o desenvolvimento da cidade.

O DIA – Quais serão as suas prioridades para melhorar o atendimento na rede de saúde pública do município? Como pretende reduzir as filas e melhorar o acesso aos especialistas?

FELÍCIO LATERÇA: "Vamos humanizar e melhorar o atendimento, informatizando todo o sistema de saúde para que seja unificado e auditável. Isso permitirá identificar demandas, controlar prazos e alcançar um atendimento de excelência. Reabriremos a emergência do HPM e recuperaremos o atendimento em hospitais e unidades de saúde. Também ampliaremos as unidades de saúde, especialmente com a presença de médicos pediatras, trazendo mais conforto às famílias. Faremos um choque de gestão na saúde, começando por convênios com clínicas e hospitais particulares para acabar com a demanda reprimida."

Quais são seus planos para melhorar a qualidade do ensino nas escolas municipais e elevar os índices de desempenho dos estudantes?

"A escola deve ser um local de conhecimento. Vamos garantir que todas as crianças e adolescentes em idade escolar estejam matriculados, e incluiremos adultos que precisam ser alfabetizados ou melhorar seu nível de escolaridade. Vamos fortalecer o ensino técnico e garantir o número adequado de profissionais em cada escola, incluindo aqueles responsáveis pela inclusão de PCDs. Também valorizaremos os profissionais da Educação, desde a portaria até a diretoria. Expandiremos o número de creches, implementando políticas para a primeira infância e priorizando as demandas dos bairros."

Como sua gestão pretende priorizar a pavimentação e manutenção das vias públicas, especialmente em bairros mais afastados?

"Vamos definir critérios técnicos para atender a população, considerando o número de habitantes e veículos em circulação. Planejamos construir viadutos em pontos críticos, como o trevo das bandeiras, para melhorar o fluxo viário e aumentar a segurança. A pavimentação de ruas e calçadas será uma realidade, inclusive na Região Serrana de Macaé. Chega de amassar barro!"

O que será feito para resolver a questão do saneamento básico, incluindo a ampliação da rede de esgoto e o tratamento de águas residuais?

"Vamos garantir que toda a população tenha acesso a saneamento e água potável. As empresas responsáveis serão cobradas rigorosamente para cumprir suas obrigações, sob pena de intervenção do Poder Público. Vamos investir para tratar 100% das águas residuais, beneficiando o meio ambiente. O saneamento deve sempre preceder a pavimentação."

Quais estratégias serão implementadas para fomentar o turismo local e atrair mais visitantes à cidade, contribuindo para a economia?

"O turismo é uma base econômica importante, e Macaé tem um grande potencial que precisa ser explorado. Vamos investir para que a Serra Macaense se torne um destino atrativo, com esportes, cultura e ecoturismo. Queremos que o turismo em Macaé se estenda aos finais de semana, aproveitando nossa posição no setor de óleo e gás e o segundo maior parque hoteleiro do estado."

Como sua gestão pretende incentivar o crescimento econômico local e atrair novas empresas para a cidade?

"Vamos impulsionar o setor de petróleo, especialmente o gás, trazendo indústrias que utilizem essa matéria-prima, como a cerâmica e a de fertilizantes. Também investiremos em outros segmentos, fortalecendo o comércio, o empreendedorismo, o agronegócio, o turismo, a tecnologia e a inovação. Lançaremos um grande programa de reciclagem, em parceria com cooperativas, para alcançar toda a população e levantar a bandeira da economia verde."

O que será feito para valorizar e promover a cultura local, incluindo a preservação de patrimônios históricos e a realização de eventos culturais?

"A cultura será disseminada nas escolas com oficinas de artes e através de circuitos culturais itinerantes em bairros e distritos. Fomentaremos a economia criativa e incentivaremos editais para a democratização da cultura. Vamos restaurar marcos históricos, como a Estação Ferroviária de Glicério, e desenvolver roteiros turísticos que integrem esses pontos. Reabriremos o teatro municipal e construiremos um espaço cultural adaptado para inclusão, abrangendo diversas manifestações artísticas."

Quais serão suas políticas para gerar mais empregos e oportunidades de renda para os moradores, especialmente para os jovens?

"Macaé precisa urgentemente de geração de empregos e oportunidades de renda, especialmente para os jovens. Vamos investir em educação profissional e tecnológica, fomentar o empreendedorismo, reduzir a burocracia, atrair empresas de setores emergentes e lançar programas de inclusão social e primeira experiência profissional."

Quais são suas propostas para aumentar a segurança pública e reduzir a criminalidade na cidade?

"Vamos combater o crime organizado em parceria com os governos estadual e federal, fortalecendo a Guarda Municipal e os agentes de trânsito. Investiremos em tecnologia para transformar Macaé em uma smart city, otimizando recursos e oferecendo respostas rápidas a todos os tipos de crime."

Como sua gestão irá ampliar e melhorar os programas sociais existentes para atender melhor às famílias em situação de vulnerabilidade?

"Vamos expandir e melhorar os programas sociais para proporcionar maior segurança e oportunidades para as famílias em situação de vulnerabilidade, enfrentando crises econômicas e desigualdades."

Qual será sua prioridade número um caso seja eleito? Como essa prioridade beneficiará diretamente a população?

"Minha prioridade número um será a saúde. É inaceitável que um município com o orçamento de Macaé tenha tantas pessoas aguardando por consultas, exames e cirurgias eletivas. Uma população saudável fomenta a economia e reduz despesas."

Como você enxerga a importância da relação entre o Executivo e o Legislativo? Como pretende trabalhar em conjunto com a Câmara para garantir a aprovação de projetos importantes?

"Um bom relacionamento com a Câmara é fundamental para desenvolver projetos de interesse do município, sem interesses pessoais. Minha experiência como Deputado Federal me capacita para essa missão, e acredito que essa relação deve ser baseada em diálogo, transparência e compromisso com o bem-estar da cidade."

Na sua visão, o que falta para que a cidade alcance um patamar de pleno desenvolvimento e prosperidade?

"Eleger no dia 06/10/24, o Prefeito Felício Laterça. Sabemos trilhar o caminho do desenvolvimento, prosperidade e dignidade."

Quais são seus planos para resolver a falta de calçamento e iluminação pública em alguns bairros? Existe um cronograma para essas melhorias?

"Vamos iluminar todos os bairros com lâmpadas de LED, que são sustentáveis e duráveis. Isso aumentará a segurança e reduzirá os gastos com energia. Implementaremos um plano robusto e estruturado para resolver essas questões, com base em diagnóstico, planejamento estratégico e execução eficiente."

Como você pretende solucionar problemas crônicos, como a falta de saneamento básico e a necessidade de melhorias na infraestrutura urbana?

"Além do saneamento, vamos enfrentar problemas crônicos como a macrodrenagem, a mobilidade urbana e a regularização de moradias. Atuaremos de forma concomitante, com respostas rápidas em setores como o transporte público, modernizando a frota, ajustando as linhas de ônibus e promovendo a acessibilidade. Regularizaremos as moradias urbanas, garantindo o direito à moradia legal."