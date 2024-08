Experiência internacional não só ampliou os conhecimentos técnicos de Lucas, como também fortaleceu habilidades essenciais para o futuro - Foto: Paolla Itagiba

Experiência internacional não só ampliou os conhecimentos técnicos de Lucas, como também fortaleceu habilidades essenciais para o futuroFoto: Paolla Itagiba

Publicado 30/08/2024 14:54 | Atualizado 30/08/2024 14:54

Macaé - Lucas Guerra Gonçalves, aluno do 7º ano do Ensino Fundamental II do Instituto Nossa Senhora da Glória (INSG/Castelo), transformou suas férias escolares em uma experiência inesquecível e enriquecedora. Aos 12 anos, Lucas foi um dos poucos jovens brasileiros selecionados para participar do Space Center U, um programa imersivo da NASA em Houston, nos Estados Unidos. Essa jornada lhe rendeu uma merecida medalha de bronze.

O Space Center U faz parte do prestigiado programa NASA Young Leaders, que combina educação de alta qualidade com desafios práticos em um ambiente de exploração espacial. Durante cinco dias intensos, Lucas e outros jovens de 11 a 18 anos tiveram a oportunidade única de vivenciar o cotidiano de um astronauta. Eles participaram de uma série de competições que incluíram a criação de um habitat lunar, a construção e programação de um rover robótico, a elaboração de escudos térmicos e o lançamento de foguetes.

Lucas destacou-se em várias dessas atividades, conquistando a medalha de bronze por seu desempenho notável. “Participar do Space Center U foi incrível! Consegui programar o robô para seguir o trajeto certo, e isso me deu a medalha de bronze. Aprendi muito sobre trabalho em equipe e tecnologia”, contou o estudante, visivelmente empolgado.

A experiência internacional não só ampliou os conhecimentos técnicos de Lucas, como também fortaleceu habilidades essenciais para o futuro, como liderança, pensamento crítico e a aplicação prática da metodologia STEAM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática).

De volta ao Brasil, Lucas trouxe mais do que uma medalha – ele voltou com uma nova perspectiva sobre suas capacidades e o que pode alcançar com esforço e determinação. “O Castelo sempre nos incentiva a nunca desistir dos nossos sonhos e objetivos. Isso foi fundamental para que eu pudesse superar os desafios e aproveitar ao máximo essa experiência na NASA”, concluiu Lucas, evidenciando o impacto positivo que essa vivência teve em sua formação pessoal e acadêmica.