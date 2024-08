Evento será no auditório do bloco A da Cidade Universitária em Macaé - Foto: Ilustração

Evento será no auditório do bloco A da Cidade Universitária em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 30/08/2024 14:51

Macaé - A audiência pública para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 será realizada no dia 19 de setembro, às 14h, no auditório do bloco A da Cidade Universitária em Macaé. O evento estará aberto a toda a população e entidades constituídas, que também poderão participar virtualmente através do canal da Prefeitura de Macaé no YouTube.

Os cidadãos interessados em contribuir com a elaboração da LOA poderão enviar suas sugestões até o dia 25 de setembro pelo e-mail secplan@macae.rj.gov.br, pelo WhatsApp (22) 99105-8737, ou pessoalmente no setor de Protocolo Geral da Prefeitura de Macaé, onde poderão abrir um processo administrativo com suas contribuições.

A Lei Orçamentária Anual é responsável por reunir as ações de governo previstas no Plano Plurianual para o ano seguinte, baseando-se na previsão de arrecadação do município. A LOA abrange áreas como Desenvolvimento Econômico, Obras de Infraestrutura, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Social, Habitação, Mobilidade Urbana, Meio Ambiente, Cultura, Esporte e Lazer, entre outros.

A Cidade Universitária está localizada na Avenida Aloísio da Silva Gomes, 50, Granja dos Cavaleiros. O prazo para a entrega do projeto de lei ao Legislativo municipal é 15 de outubro, conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município.

A audiência pública para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 será realizada no dia 19 de setembro, às 14h, no auditório do bloco A da Cidade Universitária em Macaé. O evento estará aberto a toda a população e entidades constituídas, que também poderão participar virtualmente através do canal da Prefeitura de Macaé no YouTube.

Os cidadãos interessados em contribuir com a elaboração da LOA poderão enviar suas sugestões até o dia 25 de setembro pelo e-mail secplan@macae.rj.gov.br, pelo WhatsApp (22) 99105-8737, ou pessoalmente no setor de Protocolo Geral da Prefeitura de Macaé, onde poderão abrir um processo administrativo com suas contribuições.

A Lei Orçamentária Anual é responsável por reunir as ações de governo previstas no Plano Plurianual para o ano seguinte, baseando-se na previsão de arrecadação do município. A LOA abrange áreas como Desenvolvimento Econômico, Obras de Infraestrutura, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Social, Habitação, Mobilidade Urbana, Meio Ambiente, Cultura, Esporte e Lazer, entre outros.

A Cidade Universitária está localizada na Avenida Aloísio da Silva Gomes, 50, Granja dos Cavaleiros. O prazo para a entrega do projeto de lei ao Legislativo municipal é 15 de outubro, conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município.