Os envolvidos foram encaminhados para a 123ª DP, onde o caso foi registrado - Foto: Divulgação

Os envolvidos foram encaminhados para a 123ª DP, onde o caso foi registradoFoto: Divulgação

Publicado 29/08/2024 11:21

Macaé - Em operação no bairro Malvinas, em Macaé, policiais militares do 32º BPM detiveram dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

A ação, baseada em informações privilegiadas sobre a atuação de membros da facção criminosa Amigo dos Amigos - ADA, resultou na apreensão de uma quantidade significativa de entorpecentes.

Os envolvidos foram encaminhados para a 123ª DP, onde o caso foi registrado.