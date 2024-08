As candidaturas podem ser realizadas pela plataforma Gupy, através da página da Ocyan - Foto: Ilustração

Publicado 28/08/2024 15:25

Macaé - A Ocyan, renomada no setor de óleo e gás, está com 22 vagas abertas para o programa de Jovem Aprendiz em Macaé. As inscrições, que vão até 30 de agosto, são para o cargo de aprendiz de técnico de planejamento, com início previsto para 09 de setembro.

Os interessados devem ter entre 18 e 22 anos, ter concluído o Ensino Médio e residir em Macaé. As candidaturas podem ser realizadas pela plataforma Gupy, através da página da Ocyan (https://ocyan.gupy.io/).

Fabiano Sales, diretor de pessoas da Ocyan, enfatiza a importância do programa: “Nosso objetivo é qualificar jovens para o mercado de trabalho e contribuir para a economia do país. Estamos comprometidos com o desenvolvimento profissional dos participantes e com a valorização da mão de obra local.”

O programa oferece um pacote de benefícios que inclui salário compatível, plano de saúde e odontológico, seguro de vida e auxílio transporte.