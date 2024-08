Ação teve início com denúncias sobre tráfico de drogas no local - Foto: Divulgação

Publicado 27/08/2024 12:10

Macaé - Na tarde desta segunda-feira (26), três mulheres foram presas no bairro Visconde de Araújo, em Macaé, após uma operação da Polícia Militar. A ação teve início com denúncias sobre tráfico de drogas no local. Ao chegar na residência indicada, os policiais abordaram duas mulheres que estavam entrando no imóvel. Elas alegaram estar apenas visitando uma amiga, mas acabaram revelando que a moradora da casa estava envolvida no tráfico.

A terceira mulher, que reside no local, confirmou a acusação e informou aos policiais que havia escondido o material entorpecente no quintal. Durante a busca, foram encontrados buchas de maconha, pedras de crack e uma pequena quantia em dinheiro. As três mulheres foram levadas para a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, onde foram registradas as ocorrências.