As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre as causas do acidente - Foto: Reprodução

As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre as causas do acidenteFoto: Reprodução

Publicado 27/08/2024 11:10

Macaé - Na manhã desta terça-feira (27), Macaé registrou mais um acidente envolvendo motociclistas. O incidente aconteceu na Avenida Carlos Augusto Tinoco, mais conhecida como Linha Vermelha, localizada no bairro Sol y Mar. Uma mulher, cuja identidade não foi revelada, sofreu ferimentos após a colisão e precisou ser resgatada pelos Bombeiros.

O trânsito no local ficou lento durante o atendimento à vítima e a retirada do veículo. Moradores e motoristas que passaram pelo trecho relataram que acidentes desse tipo têm sido frequentes na região, levantando preocupações sobre a segurança viária e a necessidade de medidas para evitar novos casos.

As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre as causas do acidente, mas reforçam a importância da atenção redobrada de todos os condutores, especialmente em vias movimentadas como a Linha Vermelha.