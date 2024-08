O roteiro do show reúne aproximadamente 18 canções conhecidas do grande público - Foto: Ilustração

Publicado 28/08/2024 11:22

Macaé - O último fim de semana de agosto em Macaé promete ser de muita cultura e diversão, com uma série de espetáculos acontecendo nos Teatros Firjan SESI. Entre as atrações, destacam-se o aclamado show de Silvero Pereira, que interpreta as canções do icônico Belchior, e o show "Covardia Tour" de LIW, que mistura Black Music com influências eletrônicas do Pop.

Para as crianças, o espetáculo "Teco Teco" traz uma combinação envolvente de teatro e circo, com acrobacias e malabarismos que prometem encantar toda a família. A peça é uma homenagem ao famoso palhaço Teco Teco, importante figura do Circo Dux e referência na Escola Nacional de Circo.

O público pode adquirir ingressos na bilheteria ou pelo site Sympla. A programação completa está disponível no Guia de Cultura do SESI e nas redes sociais da Firjan SESI, garantindo entretenimento de qualidade para todos os gostos.

Programação em Macaé:

Música: Silvero Interpreta Belchior - Um show que celebra a rica obra de Belchior, com interpretações únicas de Silvero Pereira que prometem emocionar e engajar o público com clássicos como "Sujeito de Sorte" e "Como Nossos Pais".

Música: LIW - Covardia Tour - LIW traz a Macaé um espetáculo energético, explorando temas como amor e representatividade negra, com uma fusão de ritmos que vai da Black Music aos elementos eletrônicos do Pop.

Teatro Infantil: Teco Teco - Um espetáculo encantador que mistura circo e teatro, trazendo uma narrativa emocionante e cheia de habilidades circenses que irão cativar tanto crianças quanto adultos.

Teatro Adulto: Deixa Clarear, Musical Sobre Clara Nunes - Um musical que homenageia a trajetória de Clara Nunes, mesclando música e poesia para celebrar a rica herança cultural brasileira.