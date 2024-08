Independência do Brasil: desfile em Macaé será na Imbetiba - Foto: Ilustração

Publicado 28/08/2024 11:13

Macaé - Macaé se prepara para comemorar os 202 anos da Independência do Brasil no próximo dia 7 de setembro, com um grande desfile cívico-militar que será realizado no bairro da Imbetiba. O evento, que promete atrair um público expressivo, terá início às 8h30 com a concentração dos participantes na Avenida Agenor Caldas, seguido pelo desfile às 9h30 na Avenida Elias Agostinho.

Estima-se a presença de 15 a 20 grupamentos, além do desfile motorizado, marcando a data com apresentações de diversas corporações da cidade. Para garantir a organização e segurança, uma operação especial de trânsito será montada, e motoristas, ciclistas e pedestres deverão estar atentos às mudanças planejadas para o evento.

O desfile é coordenado pelo Forte Marechal Hermes, com apoio da Prefeitura de Macaé. Entre os participantes, estarão a Secretaria de Ordem Pública, a Guarda Civil Municipal, a Guarda Ambiental, a Defesa Civil, e a Mobilidade Urbana. A Delegacia da Capitania dos Portos, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, grupos de escoteiros, e corporações musicais escolares também farão parte da celebração. A Secretaria de Saúde estará presente para dar suporte ao evento.