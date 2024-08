A relevância da Rádio Nacional para a cultura brasileira, e até mesmo no contexto internacional, foi abordada - Foto: Paolla Itagiba

A relevância da Rádio Nacional para a cultura brasileira, e até mesmo no contexto internacional, foi abordadaFoto: Paolla Itagiba

Publicado 28/08/2024 11:35 | Atualizado 28/08/2024 11:35

Macaé - Com uma abordagem pedagógica que resgata fatos históricos ocorridos no Brasil a partir da década de 1930, o projeto interdisciplinar “Rádio Nacional – Uma Rádio que Faz História”, idealizado pelos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental II do Instituto Nossa Senhora da Glória – INSG/Castelo, em Macaé, proporcionou uma verdadeira imersão no passado, destacando a importância do rádio na cultura do país.

Proposto pela professora Ivana Matos Pinheiro Tavares, o projeto teve como objetivo expandir o aprendizado para além dos livros didáticos, conectando os estudantes com marcos importantes da história do Brasil. "A intenção é permitir que eles tenham acesso aos fatos que marcaram a história da Rádio Nacional, como a Era Vargas, a censura de seus programas, além das músicas e dos cantores da época que encontraram maneiras de expor suas artes, mesmo com as restrições", explica a professora.

O trabalho interdisciplinar contou com a participação das professoras Nathália Moura Xavier Muros, de Artes, e Elen Soraia Castro da Silva, de Língua Portuguesa, que auxiliaram os estudantes na criação dos trabalhos visuais e na elaboração de suas narrativas. A relevância da Rádio Nacional para a cultura brasileira, e até mesmo no contexto internacional, foi abordada, destacando nomes como Carmen Miranda, que ganhou projeção no exterior, além de outros ícones, como Linda Batista, Dalva de Oliveira e Pixinguinha. “Na prática, os estudantes foram responsáveis por escolher dois cantores da época, criar caricaturas desses artistas, elaborar playlists de músicas em plataformas de streaming e até mesmo produzir vídeos que conectassem o passado ao presente", complementa Ivana.

Como parte da culminância do projeto, as populares radionovelas também foram lembradas, sendo descritas como responsáveis por reunir famílias inteiras ao redor do rádio. Os estudantes uniram pesquisa histórica com criatividade, sendo atores, sonoplastas e apresentadores de TV, despertando assim suas habilidades. “Eles tiveram uma atuação incrível. Conseguiram transformar o conteúdo em algo vivo, utilizando recursos modernos, mas sempre conectados à realidade do passado", elogiou Ivana.

A Rádio Nacional teve grande importância, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando a política de boa vizinhança entre Brasil e Estados Unidos se consolidou. Além de enriquecer o repertório cultural dos alunos, o projeto mostrou como o ensino interdisciplinar pode promover um aprendizado mais dinâmico e significativo.