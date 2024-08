IML está realizando exames para determinar as circunstâncias da morte - Foto: Ilustração

Publicado 30/08/2024 14:43

Macaé - No início da noite desta quinta-feira (29), moradores do bairro Ajuda de Baixo, em Macaé, vivenciaram um episódio de profunda tristeza ao encontrar o corpo de um bebê boiando em um valão da região.

Abalada pela descoberta, a comunidade local retirou o corpo da água e o posicionou na margem do valão, cobrindo-o com um pedaço de papelão enquanto aguardava a chegada das autoridades competentes. A mulher que fez a triste descoberta relatou o choque e a dor que sentiu no momento.

O Instituto Médico Legal (IML) está realizando exames para determinar as circunstâncias da morte, sendo a vítima uma menina recém-nascida.