Publicado 02/09/2024 10:23

Macaé - Um comércio localizado no bairro Parque Aeroporto, em Macaé, foi alvo de um assalto neste domingo (1º). Um homem, usando boné, óculos de sol e vestindo uma camisa preta, anunciou o crime rendendo as funcionárias que estavam no caixa. Ele levou uma quantia em dinheiro, que não foi divulgada até o fechamento desta matéria.



O caso ganhou repercussão imediata nas redes sociais após a divulgação do vídeo capturado pela câmera de segurança do estabelecimento. “É só pra tomar uma cervejinha”, comentou um internauta. Outro detalhou: “Foi no Folhas e Frutos, na Rua Nelson Corrêa Brun.”



A situação gerou grande comoção, especialmente após relatos sobre o estado de uma das funcionárias. “Tadinha, eu fiz o Uber pra ela pro Pronto Socorro no Aeroporto, ela estava em choque”, comentou um motorista de aplicativo.

A revolta entre os moradores e frequentadores do bairro foi evidente. “Porra, Macaé acabou mesmo. Eu morava no Barreto, frequentava o Bar do Coco e do Damasceno, tô vendo que isso não pode mais”, lamentou um antigo morador.



Internautas marcaram a Polícia Militar na postagem, solicitando reforço na segurança do bairro para evitar que situações como essa se repitam.



