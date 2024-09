Vítima foi socorrida e levada ao Hospital Público de Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 01/09/2024 08:19

Macaé - No final da tarde deste sábado (31), uma mulher foi esfaqueada pelo ex-marido na Praça do Rodo, localizada no bairro Visconde de Araújo, em Macaé.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Público de Macaé (HPM), onde passou por uma cirurgia. Segundo informações, ela está se recuperando bem.



O ataque aconteceu em plena praça, causando grande comoção entre os moradores. A polícia foi acionada e está investigando o caso.