Apesar da desaceleração em julho, Macaé é a segunda cidade que mais gerou empregos no estado - Foto: Paula Johas

Apesar da desaceleração em julho, Macaé é a segunda cidade que mais gerou empregos no estadoFoto: Paula Johas

Publicado 02/09/2024 11:23

Macaé - Apesar de uma desaceleração nas contratações no estado do Rio de Janeiro em julho, Macaé se destacou como a segunda cidade com maior aumento de empregos, adicionando 934 novas vagas, de acordo com a plataforma Retratos Regionais e os dados divulgados pelo Caged. No Norte Fluminense, o setor de Serviços liderou a criação de empregos, com 437 novas oportunidades, seguido pela Indústria, que gerou 248 postos.

“Os dados refletem a resiliência das cidades do interior do Rio e a necessidade de focar nas cidades menores para manter a economia do estado em movimento”, comentou Francisco Roberto de Siqueira, presidente da Firjan Norte Fluminense.

Em Macaé, os setores que mais contribuíram para o crescimento de vagas foram Serviços, com 378 novas oportunidades, Construção, com 237, e Indústria, com 179. Em contraste, Campos dos Goytacazes, a maior cidade do interior, gerou apenas 26 novas vagas, ficando atrás de Carapebus, que criou 45. Em Campos, o setor de Serviços registrou um saldo negativo de 77 vagas, enquanto a Agropecuária apresentou um resultado positivo de 101 vagas.

No panorama estadual, o Rio de Janeiro superou a marca de 100 mil novos empregos em 2024, com um total de 101.340 novas vagas. Esse resultado representa um aumento em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram criadas 86.261 novas vagas. Entre janeiro e julho, o setor de Serviços destacou-se com 69.312 novas vagas, seguido pela Indústria com 31.306 e pela Agropecuária com 1.234. Por outro lado, o Comércio teve uma redução de 512 postos.

Em julho, o estado registrou a abertura de 10.598 novos postos de trabalho com carteira assinada, o menor número desde janeiro deste ano. Esse resultado mostra uma diminuição na criação de empregos em comparação com o mesmo mês de 2023, quando foram abertas 12.216 vagas. Apesar dessa desaceleração, a maioria das cidades fluminenses (65 das 92) ainda apresentou um saldo positivo em julho.