Câmeras de segurança flagram criminoso durante furto em residência no bairro Jardim Franco - Foto: Reprodução Câmera de Segurança

Câmeras de segurança flagram criminoso durante furto em residência no bairro Jardim FrancoFoto: Reprodução Câmera de Segurança

Publicado 04/09/2024 11:17

Macaé - Uma imagem capturada por câmeras de vigilância de uma residência no bairro Jardim Franco, em Macaé, está ganhando destaque nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (4).

Câmeras de segurança flagram criminoso durante furto em residência no bairro Jardim Franco Foto: Reprodução Câmera de Segurança

O vídeo mostra o momento em que um criminoso invade a casa para furtar objetos. Moradores da região afirmam que esse tipo de crime tem se tornado recorrente, especialmente na área conhecida como Palmeiras.A repercussão do caso foi imediata, com internautas exigindo mais segurança no bairro. "A sensação de insegurança vem crescendo, e os moradores estão pedindo ações mais efetivas das autoridades para combater a criminalidade na região", disse um internauta.