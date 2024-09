"Na educação, quero implementar escolas em tempo integral e melhorar a qualificação dos professores" - Foto: Divulgação

Publicado 03/09/2024 13:56 | Atualizado 03/09/2024 13:56

Macaé - "Minhas prioridades estão centradas em três pilares: saúde, educação e desenvolvimento econômico. Pretendo modernizar a rede de saúde, ampliando o acesso e reduzindo as filas de espera. Na educação, quero implementar escolas em tempo integral e melhorar a qualificação dos professores. Para a economia, nosso foco será atrair novas empresas para a cidade, criando mais empregos e oportunidades para todos", disse.

O Jornal O DIA entrevistou Danilo Funke, candidato à Prefeitura de Macaé pelo PSB, para discutir suas principais propostas e visões para o município. Funke, que é bancário e economiário, busca trazer uma nova abordagem para a gestão pública, focada na eficiência e transparência.

Danilo Funke reafirma seu compromisso com uma Macaé mais justa e desenvolvida, propondo mudanças estruturais e uma gestão eficiente que coloque os interesses da população em primeiro lugar.

ENTREVISTA

O DIA – Quais serão suas prioridades para melhorar o atendimento na rede de saúde pública do município?

DANILO FUNKE: “Primeiramente, a valorização dos profissionais da saúde é uma necessidade urgente. Garantiremos o cumprimento do PCCV e o aumento dos salários para repor as perdas salariais, o que motivará e prestigiará quem atende. Vamos melhorar as estruturas físicas das unidades de saúde, desde a atenção básica até a alta complexidade. Criar um centro de atendimento de especialidades com equipamentos de ponta e um sistema informatizado interligado para marcar exames e distribuir remédios também está no nosso plano.”

Quais são seus planos para melhorar a qualidade do ensino nas escolas municipais e elevar os índices de desempenho dos estudantes?

“Minha história política se confunde com a luta pela educação. É fundamental valorizar salarialmente os profissionais da educação, cumprindo o PCCV. Vamos estruturar as salas de aula com ar condicionado e quadros interativos, e distribuir material lúdico. Além disso, faremos um concurso público para auxiliares de serviços escolares e reestruturaremos o processo pedagógico para melhorar a qualidade do ensino. Também utilizaremos o contraturno escolar para complementar com esporte e cultura.”

Como sua gestão pretende priorizar a pavimentação e manutenção das vias públicas, especialmente em bairros mais afastados?

“Renovaremos todas as pavimentações, revisando os contratos com as empresas responsáveis para garantir excelência nas obras. Iremos utilizar materiais de qualidade em todos os bairros, incluindo os mais populares como Malvinas, Lagomar e Nova Esperança.”

O que será feito para resolver a questão do saneamento básico, incluindo a ampliação da rede de esgoto e o tratamento de águas residuais?

“Lutarei contra o contrato com a BRK, que considero prejudicial ao município. Vamos criar uma empresa pública de saneamento e, se necessário, considerar parcerias público-privadas para garantir a eficiência no serviço.”

Quais estratégias serão implementadas para fomentar o turismo local e atrair mais visitantes à cidade?

“Precisamos explorar nossas belezas naturais e nossa rede hoteleira. Proporremos festivais e eventos culturais e esportivos ao longo do ano para gerar empregos e fomentar a economia local. Incentivaremos clubes locais a participar de grandes competições e promoveremos grandes festivais musicais.”

Como sua gestão pretende incentivar o crescimento econômico local e atrair novas empresas para a cidade?

“Vamos focar em energia renovável e sustentável, incentivando a instalação de indústrias com esse perfil. Também fortaleceremos o comércio local através da redução de taxas e da criação de um banco de fomento. A ampliação da moeda social ajudará a desenvolver a economia da cidade.”

O que será feito para valorizar e promover a cultura local, incluindo a preservação de patrimônios históricos e a realização de eventos culturais?

“Criaremos um circuito cultural oficial com bolsas para artistas locais e centros culturais espalhados pela cidade. Promoveremos grandes festivais locais e garantiremos cachês dignos para os artistas.”

Quais serão suas políticas para gerar mais empregos e oportunidades de renda para os moradores, especialmente para os jovens?

“Implementaremos uma política de incentivo para novas empresas e diversificação econômica. Retomaremos o projeto Passaporte Para O Futuro, que oferece cursos teóricos gratuitos e práticas em empresas, ajudando jovens a conseguir seus primeiros empregos.”

Quais são suas propostas para aumentar a segurança pública e reduzir a criminalidade na cidade?

“Vamos criar a Secretaria de Segurança Municipal, com um sistema integrado de monitoramento e resposta rápida. Trabalharemos em conjunto com o governo do estado para garantir a segurança preventiva dos moradores.”

Como sua gestão irá ampliar e melhorar os programas sociais existentes para atender melhor às famílias em situação de vulnerabilidade?

“Ampliar a moeda social e criar políticas de amparo aos dependentes químicos e moradores de rua serão prioridades. Faremos com que o apoio chegue efetivamente às famílias necessitadas, sem depender de indicações políticas.”

Qual será sua prioridade número um caso seja eleito? Como essa prioridade beneficiará diretamente a população?

“Minha prioridade será a valorização dos servidores públicos, que são essenciais para o funcionamento da cidade. Aumentaremos os salários e melhoraremos as condições de trabalho, o que beneficiará diretamente a qualidade dos serviços prestados à população.”

Como você enxerga a importância da relação entre o Executivo e o Legislativo? Como pretende trabalhar em conjunto com a Câmara para garantir a aprovação de projetos importantes?

“Acredito no diálogo e na autonomia da Câmara. Apresentaremos projetos com benefícios claros para a população e buscaremos o apoio dos vereadores. Meu primeiro projeto de lei proporá que pelo menos 50% dos cargos de primeiro e segundo escalão sejam ocupados por servidores municipais.”

Na sua visão, o que falta para que nossa cidade alcance um patamar de pleno desenvolvimento e prosperidade?

“Precisamos modernizar nossa gestão financeira e melhorar a transparência e eficiência dos nossos sistemas. Investiremos em tecnologia para integrar as informações da saúde e resolver problemas com o sistema de transporte.”

Quais são seus planos para resolver a falta de calçamento e iluminação pública em alguns bairros? Existe um cronograma para essas melhorias?

“No primeiro mês, começaremos um programa de iluminação pública com a substituição de lâmpadas por LED e a construção de uma fazenda de energia solar municipal. Iremos também exigir que a Enel troque as fiações aéreas por subterrâneas.”

Como você pretende solucionar problemas crônicos, como a falta de saneamento básico e a necessidade de melhorias na infraestrutura urbana?

“Vamos criar uma empresa pública de saneamento, ampliar a rede de esgoto e recuperar equipamentos públicos danificados. Utilizaremos os equipamentos construídos recentemente, como o Ginásio Poliesportivo e o Centro de Convenções, que ainda não foram inaugurados.”