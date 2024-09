Macaé se destaca na operação Lei Seca com alta taxa de infrações por alcoolemia; conscientização sobre os riscos de direção alcoolizada é essencial - Foto: Divulgação

Publicado 03/09/2024 11:29

Macaé - Entre sexta-feira (30) e domingo (1º), a operação Lei Seca autuou 500 motoristas em todo o Estado do Rio de Janeiro por dirigirem sob influência de álcool. Macaé se destacou com uma alta taxa de infrações, registrando 36,1% nas 155 abordagens realizadas. Além de Macaé, as cidades de Magé, Resende, Barra Mansa e o bairro de Irajá também tiveram um número significativo de autuações.



Dirigir alcoolizado é uma prática extremamente perigosa que compromete a segurança no trânsito e pode ter consequências devastadoras. O consumo de álcool reduz a capacidade de julgamento, de forma significativa e eficaz, aumentando significativamente o risco de acidentes.