Ele destaca a necessidade de reverter a atual falta de valorização dos servidores públicos municipais - Foto: Divulgação

Publicado 04/09/2024 14:13 | Atualizado 04/09/2024 14:15

Macaé – O Jornal O DIA apresenta uma entrevista com Dr. Aluizio, candidato a prefeito de Macaé nas Eleições 2024 pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). Nascido em Macaé no dia 13 de julho de 1968, Dr. Aluizio já exerceu a função de prefeito por dois mandatos e foi reeleito em 2016 com 58,95% dos votos.

Ele destaca a necessidade de reverter a atual falta de valorização dos servidores públicos municipais. Com o apoio de seu vice, Dr. Carlos Emir, o candidato busca uma nova oportunidade para implementar suas propostas de gestão e promover mudanças significativas na cidade. Ele pretende focar na valorização dos servidores e na melhoria das políticas públicas locais.

ENTREVISTA

O DIA – Quais serão as suas prioridades para melhorar o atendimento na rede de saúde pública do município? Como pretende reduzir as filas e melhorar o acesso aos especialistas?

DR. ALUIZIO: "Priorizando a vida, nossa abordagem será integral. Primeiro, daremos condições adequadas de trabalho para os servidores da saúde e restauraremos a qualidade dos serviços. Vamos revitalizar a infraestrutura existente e construir novas estruturas, como o Hospital do Idoso, da Mulher e da Criança. Para reduzir as filas e melhorar o acesso, implementaremos um novo sistema de marcação de consultas online e abriremos o pronto atendimento cardiovascular e um núcleo para portadores de doenças crônicas."

Quais são seus planos para melhorar a qualidade do ensino nas escolas municipais e elevar os índices de desempenho dos estudantes?

"Celebrar um pacto pela educação municipal, envolvendo todos os servidores, da merendeira ao diretor. Faremos uma revisão completa da estrutura educacional para revitalizá-la, construindo novas creches, escolas em tempo integral, uma escola técnica municipal e núcleos de pesquisa."

Como sua gestão pretende priorizar a pavimentação e manutenção das vias públicas, especialmente em bairros mais afastados?

"Como em meu governo anterior, haverá um contrato exclusivo para a manutenção e pavimentação de vias públicas, garantindo um foco especial em bairros mais afastados."

O que será feito para resolver a questão do saneamento básico, incluindo a ampliação da rede de esgoto e o tratamento de águas residuais?

"Primeiro, chamaremos as prestadoras de serviços para entender os projetos e metas existentes. Proporíamos então nossas próprias metas e planejamento. Após isso, cobraremos as empresas pelo cronograma estabelecido. Se necessário, assumiremos diretamente a responsabilidade pelo saneamento básico."

Quais estratégias serão implementadas para fomentar o turismo local e atrair mais visitantes à cidade, contribuindo para a economia?

"Macaé já possui belezas naturais e a segunda maior rede hoteleira do estado. Iremos desenvolver o Polo Hoteleiro e Gastronômico da Serra, buscar a administração do Arquipélago de Santana, criar o Roteiro das Cachoeiras e dar continuidade aos projetos iniciados em meu governo."

Como sua gestão pretende incentivar o crescimento econômico local e atrair novas empresas para a cidade?

"Criaremos o Banco Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social (BMDES) para fortalecer a moeda social e concentrar os benefícios municipais. O BMDES também financiará comerciantes e empreendedores. Buscaremos a internacionalização do Aeroporto e um novo porto seco para atrair comércio internacional, além de desenvolver um novo polo industrial."

O que será feito para valorizar e promover a cultura local, incluindo a preservação de patrimônios históricos e a realização de eventos culturais?

"Faremos parcerias com a Nova Aurora e a Lira dos Conspiradores para oferecer aulas de música a crianças e jovens da periferia. Ampliar a Escola de Danças e Artes e criar um programa de incentivo cultural via notas fiscais também estão entre nossos planos."

Quais serão suas políticas para gerar mais empregos e oportunidades de renda para os moradores, especialmente para os jovens?

"Implementaremos o Programa de Qualificação, Primeiro Emprego e Estágio para jovens. Com o novo Porto Seco e a nova planta industrial, abriremos novas vagas de emprego em diversas áreas."

Quais são suas propostas para aumentar a segurança pública e reduzir a criminalidade na cidade?

"Ampliar o monitoramento por câmeras com o Programa Macaé Mais Segura, implementar o programa Guarda Presente e Luz na Minha Porta, e investir na qualificação dos Guardas Municipais para uma atuação efetiva na proteção comunitária."

Como sua gestão irá ampliar e melhorar os programas sociais existentes para atender melhor às famílias em situação de vulnerabilidade?

"O BMDES fortalecerá e ampliará a moeda social e outros programas de distribuição de renda. Implementaremos a passagem gratuita, construiremos novos Restaurantes Populares, criaremos o Centro de Abastecimento Municipal e abriremos novas Farmácias Populares."

Qual será sua prioridade número um caso seja eleito? Como essa prioridade beneficiará diretamente a população?

"Minha prioridade número um será a saúde. Precisamos restaurar a funcionalidade dos postos de saúde, UPAs, pronto-socorros e HPM. Chega de descaso com a população."

Como você enxerga a importância da relação entre o Executivo e o Legislativo? Como pretende trabalhar em conjunto com a Câmara para garantir a aprovação de projetos importantes?

"A relação entre o Executivo e o Legislativo será cordial e respeitosa. Trabalharemos juntos para garantir a aprovação de projetos importantes, com uma colaboração eficaz entre os dois poderes."

Na sua visão, o que falta para que nossa cidade alcance um patamar de pleno desenvolvimento e prosperidade?

"Precisamos de uma nova matriz industrial, um Mercadão Popular, ampliação do Complexo Universitário e uma gestão voltada para a população."

Quais são seus planos para resolver a falta de calçamento e iluminação pública em alguns bairros? Existe um cronograma para essas melhorias?

"Identificaremos as necessidades e urgências e elaboraremos um cronograma para essas melhorias. Implementaremos os programas Luz na Minha Porta e Cidade Luz para resolver gradativamente a iluminação pública."

Como você pretende solucionar problemas crônicos, como a falta de saneamento básico e a necessidade de melhorias na infraestrutura urbana?

"Resolveremos problemas crônicos com planejamento, metas claras e execução eficaz, sempre respeitando o dinheiro público e as necessidades dos cidadãos. Quero enviar um recado aos servidores públicos municipais: vocês serão novamente valorizados como foram nos primeiros anos do meu primeiro mandato. A atual gestão não valoriza os servidores por falta de iniciativa. Há espaço e margem para melhorias, como a criação de mais 250 cargos. O desrespeito é tanto que nem os professores foram atendidos."