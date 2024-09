Outra iniciativa importante foi a atuação do Proeis, que permitiu que policiais militares atuassem em seus horários de folga - Foto: Douglas Smmithy

Macaé - A cidade de Macaé tem motivos de sobra para comemorar. Nos últimos três anos, o município alcançou avanços notáveis na área de segurança pública, firmando-se como exemplo de gestão eficiente no combate à criminalidade. Com a adoção de diversas iniciativas estratégicas e uma colaboração estreita com as forças de segurança, Macaé experimentou uma queda impressionante nos índices de criminalidade, consolidando a cidade como um lugar mais seguro para seus habitantes.



De acordo com os dados mais recentes, Macaé registrou uma redução total de 100% nos roubos de carga e uma queda de 76% nos roubos a transeuntes, em comparação com o mesmo período do ano anterior. As taxas de homicídios e letalidade violenta também diminuíram significativamente, com uma redução de 90%, enquanto os roubos de veículos caíram em 92%. Esses números refletem o sucesso das políticas de segurança adotadas e o compromisso contínuo com a proteção da população.



Além disso, o município atingiu o maior número de prisões em flagrante e por tráfico de drogas de toda a sua história. Esse avanço é resultado da intensificação das operações de segurança, incluindo a construção do Batalhão de Ação com Cães (BAC) e a implementação do programa Segurança Presente. O BAC tem sido crucial no combate ao tráfico de drogas e na prevenção de crimes, contando com o apoio de cães treinados para operações de busca e apreensão. Já o programa Segurança Presente tem reforçado o policiamento ostensivo em áreas estratégicas da cidade, aumentando a sensação de segurança entre os moradores.



Outra iniciativa importante foi o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), que permitiu que policiais militares atuassem em seus horários de folga em atividades de segurança pública municipal, aumentando a presença policial nas ruas de Macaé. Essa medida foi fundamental para complementar o efetivo policial regular e garantir uma cobertura mais ampla, especialmente em áreas críticas.



O combate ao tráfico de drogas também se intensificou, com a cidade registrando 265 prisões relacionadas ao tráfico, um aumento de 86% em comparação a 2019, além de um crescimento de 140% na apreensão de entorpecentes. Esses números demonstram o esforço contínuo das forças de segurança para desmantelar redes criminosas e reduzir a circulação de drogas no município.

Para garantir a continuidade desses avanços, novos projetos estão sendo implementados, como a criação de um Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar (GAM), que permitirá operações aéreas de monitoramento e resposta rápida. Também está prevista a instalação de uma Central de Monitoramento por Câmeras, com 700 unidades de vigilância, para um acompanhamento mais eficaz das áreas públicas. Além disso, está em estudo a criação de um polo da Cidade da Polícia, que reunirá diversas delegacias especializadas, facilitando a troca de informações e a colaboração entre as forças policiais.



Esses resultados destacam o compromisso firme com a segurança e o bem-estar dos moradores de Macaé. A cidade não só se tornou mais segura, como também está mais preparada para enfrentar desafios futuros, mantendo-se como um exemplo de gestão pública eficiente e focada na proteção de seus cidadãos.