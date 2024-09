Tradicional comemoração promete atrair um público expressivo para Orla da Imbetiba - Foto: Ilustração

Publicado 05/09/2024 11:43

Macaé - Neste sábado, 7 de setembro, Macaé celebrará os 202 anos da Independência do Brasil com um grandioso desfile cívico-militar no bairro da Imbetiba. A tradicional comemoração, que promete atrair um público expressivo, terá início com a concentração dos participantes na Avenida Agenor Caldas às 8h30, seguida pelo desfile, que começa às 9h30 na Avenida Elias Agostinho.



A organização do evento está a cargo do Forte Marechal Hermes, em parceria com a Prefeitura de Macaé. A marcha contará com a participação de diversos grupamentos, estimados entre 15 a 20, além de um desfile motorizado. A Prefeitura será representada pela Secretaria de Ordem Pública, incluindo a Guarda Civil Municipal, a Guarda Ambiental, a Defesa Civil e a Mobilidade Urbana.



O desfile contará também com a presença de importantes instituições, como a Delegacia da Capitania dos Portos, a 9ª Bateria de Artilharia Antiaérea (Escola), o Forte Marechal Hermes, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Além dos órgãos de segurança pública, grupos de escoteiros e corporações musicais escolares abrilhantarão a celebração. A Secretaria de Saúde e a Mobilidade Urbana também estarão envolvidas no apoio ao evento.



**Trânsito:**



Para garantir a segurança e a fluidez do desfile, uma operação especial de trânsito será montada. A partir das 5h da manhã deste sábado, a Avenida Elias Agostinho será interditada no trecho a partir da Avenida Agenor Caldas, e todos os acessos à Avenida Elias Agostinho ao longo da orla da praia de Imbetiba estarão bloqueados. Também haverá interdição de todos os acessos à Avenida Agenor Caldas entre a Avenida Elias Agostinho e a Avenida Papa João XXIII. O tráfego de veículos será restabelecido após o encerramento do desfile.



A Prefeitura e as autoridades locais recomendam que motoristas, ciclistas e pedestres planejem seus deslocamentos com antecedência e sigam as orientações das equipes de trânsito para evitar transtornos durante as celebrações.





