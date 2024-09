Congresso acontecerá nos dias 11 e 12 de novembro de 2024, no Royal Macaé Palace Hotel - Foto: Ilustração

Congresso acontecerá nos dias 11 e 12 de novembro de 2024, no Royal Macaé Palace HotelFoto: Ilustração

Publicado 05/09/2024 11:34

Macaé - O Laboratório de Sustentabilidade Urbana (LaSU) do Instituto Politécnico (IPoli) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) abriu inscrições para o 1º Congresso de Transição Energética do Norte Fluminense (CTENF 2024), que acontecerá nos dias 11 e 12 de novembro de 2024, no Royal Macaé Palace Hotel. Este evento pioneiro visa reunir estudantes, pesquisadores, profissionais do setor energético e gestores públicos para discutir e explorar novas tecnologias e políticas públicas voltadas à transição energética, um tema crucial para o futuro sustentável da região e do país.

O CTENF 2024 é uma oportunidade para cidadãos interessados em desenvolvimento sustentável, alunos de graduação de qualquer período, recém-formados em busca de colocação no mercado de trabalho, além de profissionais e acadêmicos que desejam se atualizar sobre as mais recentes inovações e desafios do setor energético. O congresso tem um caráter técnico-científico, integrando diversos setores da sociedade, como empresas, universidades, governo e a comunidade em geral, para fomentar debates e troca de conhecimentos.

A programação do evento é ampla e inclui desde a submissão de trabalhos científicos até a apresentação de novas tecnologias, com foco na formulação de políticas públicas que impulsionem a transição energética no Brasil e no mundo. As inscrições para a submissão de trabalhos estão abertas até o dia 30 de setembro, com a divulgação das cartas de aceite prevista para 30 de outubro. Interessados em participar do evento têm até 4 de novembro para garantir sua inscrição.

Os temas abordados no CTENF 2024 são abrangentes e multidisciplinares, incluindo áreas como engenharia, gestão ambiental, química, física, administração, economia, arquitetura, direito, ecologia, ciência da computação e sistemas de informação, entre outras. O congresso será estruturado em eixos temáticos que vão desde eficiência energética, energias renováveis, transição na indústria do óleo e gás, biocombustíveis, ESG no setor energético, até energia no ambiente construído e aspectos legais da transição energética.

Para obter mais informações sobre o evento e participar do CTENF 2024, os interessados podem acessar o site oficial do congresso (https://eventos.congresse.me/ctenf/edicoes/CTENF) ou acompanhar as atualizações no Instagram do LaSU (@lasu_ufrj).

O CTENF 2024 representa uma excelente oportunidade para todos os envolvidos no setor energético, e promete contribuir de maneira significativa para o avanço da transição energética no Norte Fluminense e em todo o Brasil.