O suspeito de homicídio foi preso em Macaé após investigações que refutaram sua alegação de suicídio da vítimaFoto: Divulgação

Publicado 05/09/2024 14:30

Macaé - A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem de 27 anos em Macaé, Rio de Janeiro, acusado de assassinar uma adolescente de 14 anos, que estava grávida de sete meses, em Ubá, na Zona da Mata, no último dia 9 de agosto.

O suspeito foi localizado na casa de sua irmã em Macaé, com o auxílio da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ). Durante as investigações, a PCMG descobriu que o homem havia tentado justificar o crime alegando que a jovem teria se suicidado. Contudo, esse argumento foi refutado por um laudo pericial e pelas imagens de câmeras de segurança que demonstraram a veracidade do homicídio.

A arma utilizada no crime foi encontrada com o suspeito, que inicialmente foi detido por posse irregular de arma, omissão de cautela e fraude processual. Após uma audiência de custódia, o homem foi liberado. Contudo, após o decreto de prisão preventiva pela Justiça, ele foi finalmente capturado em Macaé, com o suporte da PCERJ. A investigação continua em andamento para reunir mais informações sobre o caso e confirmar todos os detalhes envolvidos.