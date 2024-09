Agentes do Segurança Presente Macaé realizam apreensão de motocicleta com motor roubado no bairro Imbetiba - Foto: Divulgação

Publicado 09/09/2024 10:14

Macaé - Na tarde do último domingo (8), agentes do programa Segurança Presente Macaé detiveram um homem que pilotava uma motocicleta no bairro Imbetiba.

Durante a abordagem, motivada por fundada suspeita, a equipe descobriu que o motor da motocicleta era produto de roubo, registrado na 14ª DP Leblon no Rio de Janeiro em 2009.



Após a constatação, o acusado foi encaminhado à 123ª DP, onde foi autuado pelo crime de receptação culposa e aguardará o desenrolar das investigações.