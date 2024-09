Rua Alcídes Mourão, na Aroeira, passa por alterações para obras de esgotamento sanitário - Foto: Divulgação

Rua Alcídes Mourão, na Aroeira, passa por alterações para obras de esgotamento sanitárioFoto: Divulgação

Publicado 06/09/2024 14:40

Macaé - Macaé continua com as obras de ampliação e melhorias no sistema exclusivo de coleta e tratamento de esgoto, que estão em pleno andamento nos bairros Aroeira e Imbetiba. Os motoristas que circulam por esses locais devem redobrar a atenção devido às alterações temporárias nas vias, realizadas pela BRK, a concessionária responsável pelas intervenções. As mudanças no trânsito estão previstas para a próxima semana, podendo haver ajustes conforme as condições técnicas e climáticas.

Na Aroeira, as obras avançam na Rua Alcides Mourão, entre as ruas das Acácias e Luis Alves de Lima e Silva, onde está sendo realizada a travessia de uma linha de recalque (rede pressurizada). Durante a execução, o trânsito permanece liberado em meia pista no trecho da entrada do bairro Jardim Santo Antônio. Já no sentido Jardim Santo Antônio para Aroeira, a Rua Luis Alves de Lima e Silva estará fechada a partir do cruzamento com a Rua Rubens de Moraes. Como alternativa, os motoristas devem utilizar a Rua Francisco Coelho Sobrinho. Essa alteração inclui o próximo sábado (7).

Outro ponto com trânsito em meia pista é a Rua Francisco Alves Machado, entre as ruas Otto Pacheco e Joaquim Alberto de Brito Pinto. Para desviar desse trecho em obras, as opções são as ruas Alcebíades de Azevedo e Arlindo Mourão. As intervenções também se estendem pelas ruas Arlindo Mourão, dos Ipês e Otto Pacheco.

Na Imbetiba, as obras se concentram na Rua da Igualdade, entre a Avenida dos Jesuítas e a Travessa Barreto, para a implantação de poços de visita (PV’s) que facilitarão as manutenções e a limpeza das redes exclusivas. As alternativas de rotas incluem a Rua Dr. Bueno e a Avenida Agenor Caldas. Mesmo com as obras em andamento, o sistema de esgotamento sanitário do bairro está disponível para ligação dos imóveis.

Para manter os moradores informados, a BRK distribui comunicados impressos nas residências e comércios impactados pelas obras. Em caso de dúvidas ou solicitações, a concessionária disponibiliza os telefones 0800 771 0001 e (22) 99878-0023 (Plantão Social), além do e-mail plantaosocialmacae@brkambiental.com.br.