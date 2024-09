Campanha de vacinação antirrábica mobiliza donos de cães e gatos em Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 06/09/2024 14:15

Macaé - A Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental e Saúde (Cevas) divulgou o calendário de vacinação antirrábica para cães e gatos durante o mês de setembro em Macaé. A campanha, que começou no dia 2 e se estende até o dia 25 de setembro, oferece vacinação gratuita em 28 pontos espalhados por bairros e distritos, incluindo a região serrana do município. As vacinas estão disponíveis das 9h às 16h.

Além dos postos fixos, equipes volantes estarão presentes no Bairro Virgem Santa, no Sana e na Cabeceira do Sana, ampliando o acesso à vacinação na serra macaense.

Para que os animais recebam a vacina, é fundamental que estejam em boas condições de saúde. Fêmeas gestantes ou lactantes não devem ser vacinadas. A raiva é uma doença letal que pode ser transmitida aos humanos por meio da mordida de animais infectados, tornando a vacinação uma medida essencial.

Os proprietários de cães devem levá-los com coleiras e guias, enquanto os gatos devem ser transportados em gaiolas ou caixas especiais para evitar acidentes.

Para dúvidas, solicitações ou denúncias, a população pode entrar em contato com a Cevas através do email cevas@macae.rj.gov.br, pelo Disque Dengue, no número 0800-022-6461, ou pelo Instagram @cevasmacae. A Cevas faz parte da Secretaria Municipal Adjunta de Atenção Básica da Secretaria de Saúde.