Material apreendido pela Polícia Militar durante operação contra o tráfico de drogas no bairro Bela Vista, em Macaé - Foto: Divulgação

Material apreendido pela Polícia Militar durante operação contra o tráfico de drogas no bairro Bela Vista, em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 08/09/2024 09:39

Macaé - Em uma operação realizada na Rua Margarida da Conceição Santos, nº 30, no bairro Bela Vista, em Macaé, a Polícia Militar prendeu um homem acusado de tráfico de drogas. A ação foi desencadeada após informações detalhadas recebidas pela equipe, que identificaram o suspeito e o local exato onde a "carga de entorpecentes" estava escondida.

O suspeito, identificado como Ryan da Silva, conhecido pelo vulgo "Orelha", foi encontrado trajando camisa azul com listras amarelas, bermuda bege e boné preto, conforme descrito na denúncia. Durante a abordagem, ele confessou estar em posse de uma quantidade de cocaína, conhecida como "pó", contendo 33 papelotes (66g), com valor estimado de R$ 30,00 cada.

Após a prisão, a guarnição realizou uma busca no terreno onde o suspeito foi abordado, localizando mais 130 papelotes de cocaína (260g) e 35 buchas de maconha (70g). Ryan admitiu estar traficando no local e que estava de plantão no momento da operação.

O suspeito foi conduzido à 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), onde foi autuado sob o Art. 33 da Lei 11.343/06 por tráfico ilícito de drogas, permanecendo preso. Todo o material apreendido foi levado à delegacia para as devidas providências.