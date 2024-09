Suspeito é preso pela Guarda Civil Municipal em Vitória, após anos de fuga por homicídio em Macaé - Foto: Divulgação

Suspeito é preso pela Guarda Civil Municipal em Vitória, após anos de fuga por homicídio em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 08/09/2024 17:08

Macaé - Um homem identificado como D. da S. S., de 37 anos, foi preso em Vitória, Espírito Santo, suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em Macaé, no Norte Fluminense. Após passar cinco anos escondido, ele foi capturado pela Guarda Civil Municipal na Avenida Dante Michelini, nesta quinta-feira (05), enquanto pilotava uma moto.

O crime, que aconteceu em 3 de janeiro de 2019, vitimou Josimar Rodrigues Franco, de 31 anos, dentro de um ônibus da linha S12. Desde então, o suspeito estava foragido. De acordo com informações da Justiça, D. da S. S. teria participado do assassinato, embora ele alegue que, apesar de estar presente no local, não foi o autor dos disparos. Para a Guarda, ele afirmou que apenas deu carona ao verdadeiro atirador.

O homem foi levado à Delegacia Regional de Vitória, onde permanece à disposição da Justiça.